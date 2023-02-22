【財政預算案2023】消費券派$5,000　減印花稅涉1,000萬元以下細價樓【不斷更新】

▲ 財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案。

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。

【12:30】

減印花稅

陳茂波表示，考慮到住宅物業從價印花稅自2010年以來未有調整、而期間樓價累積一定升幅，故將稅階擴闊。

客觀效果是中小型單位的印花稅負擔減輕了，現時樓市九成多買家為首次置業，相信措施有助上車盤買家紓緩負擔。

例子：

只須繳定額100元從價印花稅的物業，以前是樓價不超過200萬，新例是樓價不超過300萬元；

付樓價3%的從價印花稅的物業，由原先樓價介乎442至600萬元的物業，調整為新例下的 664至900萬元。

樓價一千萬元或以上物業，從價印花稅不變

有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，料政府每年因而少收約19億元。

【12:20】

支持電視發展

向「創意智優計劃」注資五億元，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

【12:10】

支持香港從多方面推動香港知識產權貿易發展，包括強化香港的知識產權制度。

【12:00】

機場加強發展

推動「機場城市」發展策略，鞏固香港機場的國際航空樞紐地位，預期整個三跑道系統預計明年正式啟用，並會大力發展的「SKYCITY航天城」計劃。

【11:57】

發行銀色及綠色債券

發行500億元銀色及綠色債券，並優化綠色和可持續金融資助計劃，提供回報穩定的投資選項。

【11:56】

「轉數快」殺入泰國

金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款。詳情即看：【下一頁】

【11:48】

陳茂波表示支持人民幣於香港證券市場的發展及國際化，在港交所設立人民幣交易櫃台，期望加強中港兩地互聯互通，並會推動更多優化交易安排，幫助投資者，為香港資本市場投入動力。

【11:42】

政府會預留30億元，引進創科人才及團隊，增加科研合作，並培養本地人才，投放資金予初創企業，完善本港科創生態圈，推動實行「智慧城市」。

【11:40】

政府將實施全新投資移民計劃，但物業投資不會計算在內。詳情即看：【下一頁】

【11:39】

陳茂波宣布更新本港人才清單，檢視人力需求，計劃將於下月完成。

【11:26】

交通費補貼

將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長至10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供3分之1的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10.8億元，惠及約350萬名市民。詳情即看：【下一頁】

【11:25】

推出住宅用戶1000元電費補貼，涉及29億元。並延長提供每月五十元的電費紓緩金計劃，至二零二五年年底。詳情即看：【下一頁】

【11:24】

代繳DSE考試費

政府計劃為DSE（中學文憑試）學校考生代繳考試費，涉及1.5億元。詳情即看：【下一頁】

【11:19】

政府計劃分2期派發5000元消費券，並發放多項額外津貼，計劃提高子女免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬增加到13萬元，薪俸稅則可以退稅百分百，同時推出差餉寬减，約43萬戶受惠，料少收7.4億稅收。另外，政府亦會發放額外半個月綜援、高齡津貼、長生津貼或傷殘津貼，以及在職家庭津貼。詳情即看：【下一頁】

【11:17】

本年會啟動「開心香港」(Happy Hong Kong）計劃，並在各區舉辦大型「美食市集」，推行多元本地玩樂計劃，刺激本地消費。旅發局將計劃在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，呈現精彩演出，而夥伴機構迪士尼等也會各自籌辦特色主題的活動。詳情即看：【下一頁】

【11:12】

陳茂波宣佈爭取更多大型盛事來港舉行，本年會舉辦「香港流行文化節」、「香港美酒佳餚巡禮」、香港單車節等大型會議和展覽，預計50萬人次參與，亦會向旅發局頟外撥款約2億元，加大力度爭取舉辦更多國際會議與展覽。他亦指，會舉行中央銀行行長會議，展現香港獨特優勢。政府計劃投放5千萬元支持推廣香港工作，以「請客來」及「走出去」等方式說好香港故事，並成立「推廣香港新優勢專責小組」。詳情即看：【下一頁】

【11:10】

陳茂波指穩經濟措施成效浮現，中港兩地通關香港，期望旅客回升，經濟氣氛有改善，但認為成本壓力上升，通脹率達2.5%，經濟持續增長3.7%，高於疫前水平。

【11:00】

財政司司長陳茂波今日（22日）向立法會提交2023至24年度《財政預算案》，宣讀本屆政府首份財政預算案，他指社會逐步復常，預算案採取中間偏鬆的財政政策，措施主要拼經濟及為提升市民生活質素，推動經濟高質量發展。

【10:45】

消息：額外徵稅

據悉政府會加徵多項新稅，包括向馬會每年定額收取「額外足球博彩稅」，而「派糖」料呈減甜趨勢，意味市民會交更加稅款。

【10:05】

消息：擬派5,000元消費券

消息指，政府擬派發新一期5,000元消費券，料分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。

另外，政府亦將發放額外半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組