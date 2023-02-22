【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜

▲ 財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案。

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。

【13:09】

發債促進本地債市發展

政府將進一步擴大綠色債券計劃的範疇，以涵蓋可持續金融項目，亦建議成立基礎建設債券計劃，妥善管理大型基建的現金流需要，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

【13:07】

財政儲備水平穩健

希望預留財政儲備：

積穀防饑，保持一定儲蓄，以應對逆境，支援市民和企業，維持社會穩定

維護金融穩定

善用儲備投資，支持香港的經濟和產業發展

【13:05】

中期財政預測

政府預計於2028年3月底，財政儲備可達9837億元，相當於本地生產總值25.6%，逾14個月的政府開支。

【13:02】

落實全球最低實際稅率

計劃由2050年起對大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，並落實本地最低補足稅，以保障徵稅權和維持稅務競爭力，預計每年可為政府帶來約150億元稅收。

【12:59】

計劃徵收「額外足球博彩稅」

陳茂波建議在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，而原有博彩稅稅率不變。詳情即看：【下一頁】

【12:56】

恪守財政紀律和「量入為出、應使則使」的原則

公共財政壓力下，期望增加收入「將餅做大」，但陳茂波宣佈不會調整利得稅及薪俸稅。

【12:48】

支援居家安老

醫管局希望將 「離院長者綜合支援計劃」及「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，將每年受惠人數由現時約3萬3千人增至4萬5千人，涉及經常開支每年約7千4百萬元。詳情即看：【下一頁】

【12:42】

推動婦女發展

預留1億元協助婦女在就業市場轉型，並就照顧子女或長者提供培訓。

【12:40】

推動職業專才教育

職業訓練局會推出為期兩年的先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，發掘興趣。政府亦會恆常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，並會繼續檢視「應用學位課程先導計劃」的推行情況。

【12:39】

加強控煙政策

陳茂波建議即時將每支香煙的煙草稅調高六角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，目標將吸煙率由目前9.5%降至7.8%，亦會加強推動戒煙及針對私煙的執法工作。詳情即看：【下一頁】

【12:38】

提升公營醫療服務

投放1044億元在醫療衞生服務，希望加強癌症等疾病的臨牀服務、增加公立醫院病牀、增加手術室節數等及縮短專科門診輪候時間等，並平衡醫療資源和壓力過度集中在公立醫院，建立可持續的醫療系統。

【12:35】

建設宜居綠色城市​​​​​​

香港致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035前，把碳排放量從二零零五年的水平減半，並加強統籌和推動深度減碳等工作，如成立「碳中和及可持續發展委員會」。

推動新能源運輸：

與專營巴士公司合作，開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗

資助四間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施

為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，鼓勵車主替換純電動的士

【12:32】

推動運輸基建工作

以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建工作，釋放交通沿線地區的發展潛力，滿足長遠發展所帶來的運輸及物流需求，同時推動建造業大量應用先進科技，進一步加強建造業的優勢。

研究成立建築研發及測試中心

於青衣興建首座先進建造業產業大樓

研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施

【12:30】

減印花稅

陳茂波表示，考慮到住宅物業從價印花稅自2010年以來未有調整、而期間樓價累積一定升幅，故將稅階擴闊。

客觀效果是中小型單位的印花稅負擔減輕了，現時樓市九成多買家為首次置業，相信措施有助上車盤買家紓緩負擔。

例子：

只須繳定額100元從價印花稅的物業，以前是樓價不超過200萬，新例是樓價不超過300萬元；

付樓價3%的從價印花稅的物業，由原先樓價介乎442至600萬元的物業，調整為新例下的 664至900萬元。

樓價一千萬元或以上物業，從價印花稅不變

有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，料政府每年因而少收約19億元。

【12:20】

支持電視發展

向「創意智優計劃」注資五億元，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

【12:10】

支持香港從多方面推動香港知識產權貿易發展，包括強化香港的知識產權制度。

【12:00】

機場加強發展

推動「機場城市」發展策略，鞏固香港機場的國際航空樞紐地位，預期整個三跑道系統預計明年正式啟用，並會大力發展的「SKYCITY航天城」計劃。

【11:57】

發行銀色及綠色債券

發行500億元銀色及綠色債券，並優化綠色和可持續金融資助計劃，提供回報穩定的投資選項。

【11:56】

「轉數快」殺入泰國

金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款。詳情即看：【下一頁】

【11:48】

陳茂波表示支持人民幣於香港證券市場的發展及國際化，在港交所設立人民幣交易櫃台，期望加強中港兩地互聯互通，並會推動更多優化交易安排，幫助投資者，為香港資本市場投入動力。

【11:42】

政府會預留30億元，引進創科人才及團隊，增加科研合作，並培養本地人才，投放資金予初創企業，完善本港科創生態圈，推動實行「智慧城市」。

【11:40】

實施全新投資移民計劃

政府將實施全新投資移民計劃，但物業投資不會計算在內，同時增設公司遷冊機制吸引企業人才落腳香港。詳情即看：【下一頁】

【11:39】

陳茂波宣布更新本港人才清單，檢視人力需求，計劃將於下月完成。

【11:26】

交通費補貼

將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長至10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供3分之1的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10.8億元，惠及約350萬名市民。詳情即看：【下一頁】

【11:25】

住宅用戶電費補貼

推出住宅用戶1000元電費補貼，涉及29億元。並延長提供每月五十元的電費紓緩金計劃，至二零二五年年底。詳情即看：【下一頁】

【11:24】

代繳DSE考試費

政府計劃為DSE（中學文憑試）學校考生代繳考試費，涉及1.5億元。詳情即看：【下一頁】

【11:19】

派發5000元消費券

政府計劃分2期派發5000元消費券，並發放多項額外津貼，計劃提高子女免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬增加到13萬元，薪俸稅則可以退稅百分百，同時推出差餉寬减，約43萬戶受惠，料少收7.4億稅收。另外，政府亦會發放額外半個月綜援、高齡津貼、長生津貼或傷殘津貼，以及在職家庭津貼。詳情即看：【下一頁】

【11:17】

「開心香港」(Happy Hong Kong）計劃

本年會啟動「開心香港」(Happy Hong Kong）計劃，並在各區舉辦大型「美食市集」，推行多元本地玩樂計劃，刺激本地消費。旅發局將計劃在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，呈現精彩演出，而夥伴機構迪士尼等也會各自籌辦特色主題的活動。詳情即看：【下一頁】

【11:12】

爭取更多大型盛事來港舉行

陳茂波宣佈爭取更多大型盛事來港舉行，本年會舉辦「香港流行文化節」、「香港美酒佳餚巡禮」、香港單車節等大型會議和展覽，預計50萬人次參與，亦會向旅發局頟外撥款約2億元，加大力度爭取舉辦更多國際會議與展覽。他亦指，會舉行中央銀行行長會議，展現香港獨特優勢。政府計劃投放5千萬元支持推廣香港工作，以「請客來」及「走出去」等方式說好香港故事，並成立「推廣香港新優勢專責小組」。詳情即看：【下一頁】

【11:10】

陳茂波指穩經濟措施成效浮現，中港兩地通關香港，期望旅客回升，經濟氣氛有改善，但認為成本壓力上升，通脹率達2.5%，經濟持續增長3.7%，高於疫前水平。

【11:00】

財政司司長陳茂波今日（22日）向立法會提交2023至24年度《財政預算案》，宣讀本屆政府首份財政預算案，他指社會逐步復常，預算案採取中間偏鬆的財政政策，措施主要拼經濟及為提升市民生活質素，推動經濟高質量發展。

【10:45】

消息：額外徵稅

據悉政府會加徵多項新稅，包括向馬會每年定額收取「額外足球博彩稅」，而「派糖」料呈減甜趨勢，意味市民會交更加稅款。

【10:05】

消息：擬派5,000元消費券

消息指，政府擬派發新一期5,000元消費券，料分兩期派發，首期3,000元將於4月發放。

另外，政府亦將發放額外半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

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記者：TOPick港聞組