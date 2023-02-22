【網絡熱話】内地女狠批九記牛腩3宗罪　人龍再現勸同胞：千萬別去

▲ 内地女狠批九記牛腩3宗罪，人龍再現勸同胞：千萬別去！

中環九記牛腩作為香港的百年老店，不少名人明星常幫襯，深受港人與遊客歡迎。自通關後，九記牛腩再現人龍。近日一名内地女遊客在光顧九記牛腩後，指九記牛腩令其大失所望，狠批九記牛腩3宗罪，更呼籲網民「千萬別去」。

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該名内地女遊客於日前在小紅書以「香港網紅店九記牛腩千萬別去」為題發文，稱雖然中環九記牛腩是老牌香港店，很多明星以前也很喜歡吃，所以在網上很火，但也正因為如此，自己親身光顧之後卻覺得大失所望。

事主在文中控訴，首先不滿食物質素，指粉麵質量差，口感很粗糙，對食物非常敷衍；其次她認為用餐體驗極差，座位超擠，下了地鐵需要走很遠才找到，又要排長龍；最後是價錢過於昂貴不合理，一杯檸檬茶要$26，但口感一般，形容「和別人擠來擠去吃一碗又貴又難吃、服務態度又不好的粉，真的無語了」。

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帖文曝光後不少網民都表示認同，指現在本地人都不會去，其他店依舊可以吃到差不多的味道，認為光顧九記是「給錢買難受」；亦有曾光顧過的網民認為好吃，但價錢偏貴。更有人指出，九記牛腩對待老顧客或者本地人的態度會好很多，事主亦補充稱事前被家人特意提醒要說粵語，直言「如果說普通話服務態度會很差」。

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責任編輯：羅嘉欣