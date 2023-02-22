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【財政預算案2023】陳茂波出招刺激本地消費　各區舉辦大型美食市集

社會 11:19 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

政府在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華（資料圖片）

新一份財政預算案今（22日）出爐，財政司司長陳茂波表示，為展示本港經濟及營商優勢，政府在二月初推出名為「你好，香港」（Hello Hong Kong）的大型全球宣傳活動，全方位推廣香港的經濟新亮點、文化新視野、旅遊新體驗，以盡早爭取更多內地及境外商務及觀光等旅客訪港。

陳茂波稱，「你好，香港」系列活動的亮點之一，未來數月會在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，匯聚內地、本港及海外美食，讓市民及旅客享受中外美食。民政及青年事務局會統籌相關活動，細節稍後公布。

另一亮點是旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景緻的同時享受新體驗。

此外，西九文化區管理局、香港迪士尼樂園、香港海洋公園、數碼港及科技園公司等機構也會響應，在今年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動。

（添馬台fb）

陳茂波又表示，機管局已宣布將送出免費機票，旅發局亦向抵港旅客贈送禮物包。香港作為美食之都、購物天堂，在旅遊恢復之際亦需要加強推廣。

旅發局亦會向100萬名訪港旅客發放「香港有禮」消費美食禮遇。此外，旅發局會提供更大誘因吸引國際郵輪訪港，推動郵輪業復蘇，鞏固香港作為區內重要郵輪港的角色。

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記者：李芷玲

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