【凍齡女神】全智賢倫敦Burberry時裝展化身小fans　向球星偶像孫興慜索親筆簽名【內附多圖】

▲ 全智賢出席倫敦Burberry時裝展，化身小fans向球星孫興慜合照和索取簽名。（圖片品牌提供）

Burberry這年頭在競爭激烈的時裝市場不過不失，但作為集團背後的話事人當然認為不進則退，於是早前找來前Bottega Veneta設計師Daniel Lee加盟，希望以他之力將Burberry來個改革大翻新，而他的首個系列昨天於倫敦正式展出，不少嘉賓專程到來，當然少不得我們熟悉同時又是Burberry代言人的全智賢。

這一次Daniel Lee操刀的首個Burberry系列，自然少不得運用品牌的格子圖案，但同時又重申找來代表著英國（英格蘭）的English Rose作為圖案，向大家重申這擁有百年歷史的Burberry，正好是最能代表英國的時裝品牌。

▲ 據聞現場所見，全智賢向孫興慜索取簽名和合照。（圖片品牌提供）

而為了隆重其事，時裝展找來不少嘉賓到場，包括超模Naomi Campbell、樂隊Blur主音Damon Albarn、曾和Madonna合唱的Rapper Future、電視劇《Killing Eve》其中一位女主角Jodie Comer等，當中亦找到大家熟悉的韓國女星全智賢和現正效力熱刺足球隊的韓國球星孫興慜。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

話說這位於韓國球星孫興慜球技非常了得，他曾在英超聯賽21-22賽季中，以23粒進球獲得金靴獎，亦是首位能夠在歐洲5大聯賽中獲得該殊榮的亞洲球員。

而正所謂「剛剛遇上碰巧」，原來全智賢的偶像正是這位身高183厘米，現年只有31歲的靚仔球員，據說當晚大家在會場中相遇，不少人就聽到全智賢化身「小fans」向孫興慜索取親筆簽名，而且還示意希望一起合照，可見偶像之中亦有偶像。

▲ 大家還記得Jodie Comer在《KIlling Eve》裏飾演的殺手嗎？（圖片品牌提供）

記者：何偉雄