【財政預算案2023】陳茂波：動用3億元爭取大型盛事來港　推出「你好香港」活動吸客

▲ 政府預留一億元爭取更多大型城市來港舉行。（旅發局圖片）

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政府會預留1億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，提升香港的國際形象。香港旅遊發展局（旅發局）亦將動用超過2.5億元繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事，包括首次舉辦的「香港流行文化節」，疫情後再次以實體形式舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」，以及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香港展會等盛事。

財政司司長陳茂波稱，貿發局在未來數月會舉辦十多場大型會議和展覽，預計超過50萬人次參與。此外，今年是「一帶一路」倡議10周年，政府會繼續與貿發局合辦年度高峯論壇，大力宣傳香港作為「一帶一路」功能平台和重要節點。

而政府會向旅發局額外撥款約2億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

香港金融管理局（金管局）下月會聯同巴塞爾銀行監管委員會在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。至於在去年11月首辦的國際金融領袖投資峯會，今年會再度舉辦，展示香港的獨特優勢及投資環境。

▲ 政府將預留$2.5億爭取大型盛事來港舉行，推出「你好香港」活動吸客。（添馬台fb）

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責任編輯：馮芷婷