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【財政預算案2023】消費券派$5,000　第一期$3,000四月先發放【派糖措施一文看清】

社會 11:20 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，政府會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5,000元電子消費券。

為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3,000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起，在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住，及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元消費券。

為減輕市民經濟壓力，財政司司長陳茂波宣布：

  • 寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元，
  • 寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限。
  • 由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元。
  • 向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

 

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記者：李梓𨭎

財政政策 陳茂波 財政預算案 財政司

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