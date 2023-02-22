【財政預算案2023】消費券派$5,000　第一期$3,000四月先發放【派糖措施一文看清】

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，政府會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5,000元電子消費券。

為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3,000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起，在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住，及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元消費券。

為減輕市民經濟壓力，財政司司長陳茂波宣布：

寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為 6,000元，

寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季 1,000元 為上限。

為上限。 由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的 額外免稅額 ，由現時的12萬元增至13萬元。

，由現時的12萬元增至13萬元。 向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

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記者：李梓𨭎