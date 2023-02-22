【兩性關係】丈夫自稱「佛系」 新婚1年房事不超10次 太太：每次要施壓才成事

▲ 新婚一年夫婦性生活次數不超過10次。

表面上強調順其自然，像是從容不迫，另一面可能是在用力扼殺，令人透不過氣來。

「其實他是對性沒有意慾，還是對我沒有性意慾？他是在追求好的性生活，還是根本不想有性生活？」已婚不夠一年的她談及與丈夫的性生活時帶怒氣說︰「莫說主動，連被動配合也說不上。」在她心中男士在性愛上較主動，但他的表現與她的預期有大落差。

「過去一年，我們做愛次數少過10次，而且大部分是在我給他壓力下才成事的。我覺得自己的性需求不算大，但他的反應和態度……他要求的性生活很『佛系』。」她說。

「佛系」對這個帶點哲學味道的形容詞，令我感到有種諷刺味道。

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「性應該由心而發，在沒有刻意人為因素下發生，我覺得那才是最好。」她丈夫對我說。

「每個人對性愛都有不同的理解，是很正常，也需要尊重。你認為美好的性愛要由心而發；太太則認為愉悅的性生活需要共同營造。偶發的順心率性與有意的用心經營，你認為是不能共存的排斥和矛盾？」我問。

「那又說不上是矛盾，只不過是大家看法不同。」他也覺得自己的堅持有點說不過去。

對於一些相信「性必須是偶發自然才是美好」的人，關係大多會不如意。如果認為用心在意、積極經營就不是好的話，那麼對性的學習、留意伴侶的需要、觀察對方的反應、伴侶間溝通對話、營造溫馨氣氛等促進性與愛基礎的心力，都會成為「不自然」。如果他相信找到一個「和他一起愉悅就會自然發生」的伴侶，幸福就會不費力地自然衍生，那就恍如灰姑娘的童話，腳上的玻璃鞋剛好合適就萬事完美。

童話無疑令人憧憬，但將童話視作真實就是自我設限，只會製造很多怨偶。

文章刊於《晴報》，原題為性生活佛系的丈夫 遇上用心經營的妻子