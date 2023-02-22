【財政預算案2023】陳茂波：將實施全新投資移民計劃　增設公司遷冊機制吸引企業人才落腳香港

▲ 將實施全新投資移民計劃。（陳國峰攝）

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財政司司長陳茂波表示，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

陳茂波稱香港擁有作為跨國企業集中地和總部經濟的競爭優勢。為進一步把握市場機遇，政府會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。他將於2023-24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

為提升本港的競爭力，並加速產業發展，陳茂波強調政府突破傳統思維、主動出擊，成立了「引進重點企業辦公室」、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業。他說「引進辦」去年年底成立後已接洽了不少重點企業，並積極跟進這些個案，協助它們在香港落戶或擴展業務。

行政長官於2022年的《施政報告》中，提出成立香港投資管理有限公司，以更好利用財政儲備促進香港經濟和產業發展，提升香港招商引資的能力，並增強香港與大灣區兄弟城市的產業合作。他表示香港投資管理有限公司已開始運作，並正物色具質素的合作伙伴，看準時機作出策略性投資。

2022年《施政報告》提出一系列措施，在培育本地人才的同時，招攬外地人才，為經濟發展作貢獻。這些措施包括「高端人才通行證計劃」及開設「香港人才服務窗口」。他稱勞工及福利局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

▲ 將實施全新投資移民計劃，吸引企業人才落腳香港。（添馬台fb）

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責任編輯：馮芷婷