【財政預算案2023】陳茂波：向馬會徵5年共$120億博彩稅

▲ 徵收額外足球博彩稅。（資料圖片）

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

面對財政壓力，財政司司長陳茂波表示仍須設法在短期內增加政府收入。他建議自2023-24年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，而原有博彩稅稅率不變。這安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。

▲ 政府向馬會徵5年共$120億博彩稅。（添馬台fb）

馬會知悉後表示香港的博彩稅率屬全球最高，他們對增加博彩稅率的建議有強烈保留。上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向馬會慈善信託基金作出捐獻的能力。

馬會強烈促請政府認真檢討及長遠調低現時已是全球最高的博彩稅率，特別是介乎 72.5-75% 的賽馬博彩稅率。此外，他們懇請政府展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家日益嚴峻的市場競爭及挑戰，以及緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。



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責任編輯：馮芷婷