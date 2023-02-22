【財政預算案2023】陳茂波：65歲以上僱員強積金扣稅率增至200%　鼓勵僱主聘用年長僱員

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新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。詳情即看：【下一頁】

▲ 僱主為65歲或以上僱員所作自願強積金供款的扣稅增至200%扣稅。（添馬台Facebook）

財政司司長陳茂波表示，隨着人口高齡化、出生率下降，香港勞動人口預計會減少。香港現在約有150萬名65歲或以上的長者。很多長者過了傳統退休年齡仍「有心有力」，願意繼續工作。因此，他建議提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%扣稅，既鼓勵僱主繼續聘用年長僱員，亦增加銀髮族的退休儲蓄。

政府在社區層面為長者提供不同類型的照顧及支援服務，協助他們居家安老。陳茂波指，今年第3季會把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，受惠人數將由現時的8千人增加至2025／26年度的約1萬2千人，涉及經常開支每年約９億元。政府亦會於未來5年新增16間長者鄰舍中心，並於今年第4季擴展全數2百多間長者地區中心和長者鄰舍中心的服務範圍，涵蓋退休生活規劃和樂齡科技推廣。



醫管局「離院長者綜合支援計劃」將於今年第3季擴大，每年受惠人數增至4萬5千人，涉及經常開支每年約7,400萬元。計劃為有較高風險的離院長者提供6至8個星期的支援服務，包括復康運動、膳食和家居環境安全評估，以降低再度入院風險。

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記者：李梓𨭎