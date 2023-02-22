【土耳其地震】敘利亞「奇蹟女嬰」瓦礫中出生至親罹難　獲阿姨夫婦收養視如己出

▲ 土耳其地震瓦礫中出生的敘利亞「奇蹟女嬰」，獲阿姨夫婦收養視如己出。

土耳其南部7.8級大地震災情慘重，土耳其及敘利亞兩國累計逾4.7萬人死亡。一名敘利亞女嬰在瓦礫堆中出世，她獲救時臍帶仍與母親相連，可惜她的媽媽及至親全部在地震中罹難。這個女嬰被稱為「奇蹟BB」，不少人都想領養她，最終她的阿姨和姨丈決定收養，並表示會將她視如己出。

綜合外媒報道，這名女嬰在敘利亞北部城鎮金德里斯出生，母親在被困瓦礫期間誕下她，卻只有她一人倖存下來，父母及4個兄姊都不幸離世。女嬰受到關注，千人爭相領養這個新生兒。後來，女嬰的阿姨和姨丈提出要收養她，經過DNA測試證實她與阿姨是血親，她出院後便由阿姨夫婦照顧。

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姨丈︰她是我的女兒

在女嬰獲救後不久，官員就為她取名為Aya，在阿拉伯語中意為「奇蹟」，現在女嬰則以她亡母Afraa的名字命名。Afraa的姨丈Khalil Al-Sawadi接受外媒訪問時表示︰

現在她是我其中一個孩子，她是我的女兒，我不會將她和我的孩子區分。

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Khalil指Afraa對他們來說意義重大，「因為除了這個孩子外，她的家人已經不在了」，BB將成為他與妻子對其娘家親人的記憶。Afraa獲救時，Khalil亦在現場，他一直擔心Afraa成為傳媒焦點，可能會有人對她不利，甚至在她住院期間綁架她，因為太多人想收養她了。

他認為對Afraa來說，最好的地方就是和家人在一起，無論他們的處境多麼艱難。他的家在地震中被摧毀，一家現時和親友住在一起。而在地震3天後，他與妻子迎來了女兒Hala，她將與Afraa一起成長。

獲救時身上多處受傷

在地震發生後不久，救援人員爭分奪秒從瓦礫搶救被困民眾，在敘利亞有人從瓦礫救出一名女嬰，她就是Afraa，她獲救的影片在社交媒體瘋傳。女嬰被送往醫院接受治療，醫生指她剛抵達醫院時狀況不佳，全身有多處瘀青和傷口，加上當地天氣寒冷，一度出現體溫過低的狀況，幸而現在身體狀況良好。

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責任編輯︰王明芳