【愛滋病】移植幹細胞後愛滋病毒消失　53歲男成史上第5名康復者

▲ 移植幹細胞後愛滋病毒消失，53歲男成史上第5名康復者。

愛滋病過去一直被人視之為絕症，但隨著醫學進步，病人壽命已大幅延長。近日有醫學期刊，刊載了外國一名53歲愛滋病毒感染者在接受幹細胞移植後，不僅治癒白血病，更成為全球第5名愛滋病治癒者。

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綜合外國傳媒報道，德國一名53歲男子於2008年證實感染了愛滋病毒（HIV），3年後不幸地又患上血癌。直至2013年，醫療團隊通過一名女性的幹細胞捐贈為男子進行骨髓移植，由於移植的幹細胞帶有罕見的CCR5突變基因，據了解，這種突變基因可防止愛滋病毒進入細胞。團隊其後發現男子於2018年，即使停止服用抗愛滋病毒藥物，連續4年持續檢測，都沒有在他的體內發現愛滋病毒復發跡象。

「自然醫學」期刊的研究指出，這個治癒病例替未來的治療策略提供非常寶貴的參考。連同早前另有2例分別來自德國柏林與英國倫敦的病患，累計已有3宗依靠幹細胞移殖，成功治癒愛滋病的個案，登上科研期刊。

要補充的是，去年於不同科學研討會期間，也曾公布2名曾身患有癌症及愛滋病兩症的患者，經過類似療法而治癒，儘管2例未於科學期刊正式發表，但53歲男子又被形容為史上第5名愛滋病康復者。

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責任編輯：羅嘉欣