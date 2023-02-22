【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】

▲ 陳楨怡於新劇《廉政狙擊》遭綁起性虐待。

TVB新劇《廉政狙擊》前晚（2月20日）首播，播出兩集話題不斷。除了有不少大廈倒塌及飛車等緊張場口，還有王浩信半裸上身騷肌，大晒健碩麒麟臂。

有型男派福利，又豈少得美女！港姐出身的陳楨怡（Celina）有份參與演出，在劇中飾演王浩信線人的女兒。

劇情提到她被淫媒騙上酒店房，被高鈞賢綁起大玩性虐待，意識相當大膽。對於這場激烈戲份，甚少看此類型電影或劇集，為演出衝破關口狂煲恐怖及虐打片取經。

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【香港小姐】陳楨怡被爆私生活混亂「一腳踏七船」 Celina公開道歉：要承擔後果

被揭桃色醜聞

現年26歲、參加2020年《香港小姐競選》奪得亞軍而入行的Celina，擁有43吋逆天長腿、勻稱身材，成為不少男士心目中的女神。

去年2月，被聲稱正印的「前度」、西貢地主之子兼前歌手周子揚揭私生活混亂，一腳踏七船，既與公開的戴祖儀前男友Andy和自己交往外，又在TVB收觀音兵，包括林正峰、前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）、何超蓮前男友兼模特兒黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、馮盈盈的中性打扮女助手，樂於做娘娘接受好意。

▲ （Instagram圖片）

周子揚接連向傳媒揭示Celina「扮乖乖女」，實則是為人虛偽，瘋狂出招冧高層，兼是爛玩爛蒲的女生，又秘密煲煙，形象插水。

他又指Celina怨自己不及其他女藝人多機會，於是教他向高層送上「誠意」禮物，而其實背後是由他負責出錢、出力，又指覺得女方入行後變得急功近利，擔心對方走火入魔。

隨後Celina公開道歉稱自己放下「病態的關係」，兼指要為做錯的事承擔後果、向所影響的同事道歉。

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【分手內幕】周子揚公開與陳楨怡分手原因 祝福「一腳踏七船」Celina：希望你越來越好

「放逐」內地

Celina家境不俗，早於中學開始便到英國留學，大學修讀倫敦大學學院巴特利特建築環境學院，2019年完成學位回流返港，參加港姐前擔任實習設計師一職。

曾主持兒童節目《Think Big天地》、亮相大騷與綜藝節目，客串過處境劇《愛‧回家之開心速遞》。

桃色醜聞爆出後，她一直被「放逐」內地拍劇，參演古裝網劇《無相之城》、TVB劇集《狀王之王》為求翻身。

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