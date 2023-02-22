【電話卡實名制】電話卡實名登記明日截止　郵政局延長服務時間至晚上7時

▲ 政府與電訊商就電話卡實名登記成立專責應變協調小組，於本周初舉行會議商討各項應變方案，以妥善處理登記限期前後可能出現的各種突發情況。( 政府圖片）

電話卡實名登記的限期明日（23日）屆滿。於2022年3月1日前發售的舊有電話儲值卡（太空卡）如於限期前未完成實名登記會在限期後被停用。政府今日（22日）表示，電訊商將按要求向尚未完成登記的「太空卡」用戶發出最後「登記提示短訊」，提醒用戶若選擇繼續使用該「太空卡」，應立即完成實名登記。





一如電訊商以往發出的提示短訊，登記提示短訊經指定發送者名稱SIMREG發出，當中會列出所屬電訊商資料、太空卡電話號碼、SIM卡卡號（即ICCID）及登記途徑等相關資訊。相關用戶可按短訊內的超連結，或透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式於限期前提供香港身份證上的資料（包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本），即可完成登記。



市民可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助。相關郵政局的服務櫃位今、明兩日將延長服務時間至晚上7時，以處理限期屆滿前可能急增的求助個案。政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站。今、明兩日會繼續於上午9時至下午6時提供協助。



為確保舊有「太空卡」的實名登記於限期前順利完成，政府與電訊商成立的專責應變協調小組於本周初舉行會議，商討各項應變方案，以妥善處理登記限期前後可能出現的各種突發情況。各電訊商均表示會積極配合要求，投入額外資源及人手，包括延長門市和客戶服務熱線的服務時間，靈活調配資源加強其客戶支援服務，並已制定應變方案確保客戶的「太空卡」能順利完成實名登記。

支援電話智能卡實名登記的郵政局

郵政總局、七姊妹郵政局、香港仔郵政局、灣仔郵政局、機利士路郵政局、觀塘郵政局、長沙灣郵政局、黃大仙郵政局、尖沙咀郵政局、將軍澳郵政局、葵芳郵政局、石湖墟郵政局、沙田中央郵政局、大埔郵政局、荃灣郵政局、屯門中央郵政局、元朗郵政局、東涌郵政局

支援服務的港鐵站

西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑、北角、黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、 太子、九龍塘、何文田、朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺

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責任編輯：楊佩瑩