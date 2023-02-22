【廉政狙擊】大台御用主持靠自己努力脫貧　Patrick Sir由公屋跳入3000萬豪宅

▲ 最緊要靠自己！

林溥來（Patrick Sir）不但在幕前擔任主持，亦不時參與劇集演出。在TVB播出的新劇《廉政狙擊》Patrick Sir於昨晚一集（2月21日）登場，劇中他演反黑組總督察馮日添與酒吧合夥人勾結涉嫌收受賄款，以致酒吧在馮日添的照拂下，他們可以肆無忌憚經營非法活動，故被在廉政公署的黃宗澤追查。

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擔任主持出色 瓣數多多

Patrick Sir參演的角色不太重戲份，亦大多演壞角色為主。除了劇集方面，他也是大台近年御用主持之一，主持多個大騷，亦是《東張西望》的台柱，終更憑《東張西望》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主持」最後五強。

除了幕前演出，Patrick Sir更開辦教育中心、私立幼稚園，可謂瓣數多多，他在2019年斥資3千萬購入大圍3千呎豪宅，盼太太關宛珊與囝囝林若嘉，能夠有個好的環境生活。

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家境不富裕 靠自己脫貧

Patrick Sir現時的成功絕對靠其努力爭取回來，他曾受訪時透露小時候家境不富裕，一家住在狹小的公屋：「媽媽在一間狹窄嘅小屋照顧我哋四兄弟，亦都打理得井井有條，又睇到父母為咗家庭放棄好多，冇娛樂慳使費，我媽經常講，我哋幾兄弟出世，多年來都未入過戲院睇一場戲。」

看見父母賺錢辛苦，Patrick Sir發奮讀書，希望知識改變命運，盼早日脫貧，並會留意周遭的事，發掘商機：「我細個已經好想脫貧，咁多人住喺比較細嘅公屋，環境唔係咁好，要脫貧唔容易，所以細細個成日都會諗方法，諗將來大個咗點樣做，或者會睇多啲周邊發生嘅事。」

▲ Patrick Sir靠自己脫貧。（經濟日報圖片）

努力讀書 學懂投資

當時Patrick Sir亦不是「得個講」，以行動努力讀書，更從屋邨學校走到傳統名校喇沙，而他求學時期比一般人辛苦，為了追上同學的水平，他花3倍時間用功溫習，最終成績愈來愈好。

他為了儲錢，在中三便開始替鄰居補習，慢慢儲起第一桶金：「由中三到大學都上門幫人補習，我去到大學就好變態，一日補幾個，嗰啲錢除咗幫自己生活，阿爸阿媽畀得唔多零用錢，靠補習support住自己，第一桶金我唔係好記得幾時，之後我喺喇沙利道租咗個大約百零呎嘅細房，係一個住宅舊樓單位，開始做我嘅教育中心，淨係幫番我啲喇沙師弟補習。」

Patrick Sir亦慢慢學懂投資，首樣投資是教育中心，賺到錢後，他便開始投資物業，細屋搬大屋，2019年更一擲3千萬購入大圍3千呎豪宅，屋內設有一個無敵圖書閣，更有私人花園加上寬敞客廳，有今日的成功，全憑他努力上進的心。

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