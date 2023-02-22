【搶購潮】龍角散喉糖被封「新冠神藥」　內地遊客瘋搶日本全國缺貨

▲ 龍角散喉糖被封「新冠神藥」，內地遊客瘋搶日本全國缺貨。

「龍角散」是日本家喻戶曉的止咳化痰藥，亦是不少遊客必買的手信。不過，日本最近出現龍角散缺貨危機，有指內地社交媒體將其推崇為「新冠神藥」，引發內地遊客瘋狂搶購。龍角散公司日前發聲明道歉，表示會盡恢復正常供貨。

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綜合日本傳媒報道，近日內地社交平台謠傳，龍角散一款「薄荷草本潤喉糖」有效舒緩新冠肺炎症狀，更有人誇大形容為「救命神藥」，繼而掀起搶購潮。內地社交平台上的影片顯示，有人以箱計購入龍角散，再運回中國。

報道指，日本出現龍角散供不應求的情況，很多藥妝店的龍角散被搶購一空，貨架上出現「缺貨」的標示。另外，由於花粉季節即將來臨，不少當地人以往會服用龍角散舒緩喉嚨不適，對於現時無法購買感到相當困擾。

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龍角散公司10日於官網發表聲明，由於確診新冠病毒出現咽喉不適的後遺症，加上中國防疫政策改變，導致出現大量囤貨的現象，潤喉糖在全國出現持續缺貨的情況。公司為此向顧客致歉，並表示會盡最大努力恢復正常供貨。

▲ 龍角散公司10日於官網發表聲明。（官網截圖）

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責任編輯：羅嘉欣