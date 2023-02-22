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【食用安全】豬肉1個部位易藏病變肉瘤危機　3招正確烹調豬肉方法

食用安全 12:41 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

豬肉1個部位易藏病變肉瘤危機，3招正確烹調豬肉方法。

揀選豬肉有學問。有肉販揭露，豬肉有1個部位口感雖好，但容易藏病變肉瘤，購買時應要避開。

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有肉販在《爆廢公社》發文表示，一些民眾發現買豬肉回家後發臭，懷疑攤販在騙人，但也可能只是買到了「豬肉雷區」。他指出，通常只有業内人士才知道——豬肉有1個部位應盡量少吃，那就是梅花肉。此處雖然口感很好，但也是打針的首選部位。因此，有些梅花肉會出現肉瘤，瘤的內部是綠色、淺綠、偏黃，有些是已經乾掉變粉狀，有些呈現膏狀甚至水狀。其中，以綠色又膏狀水狀的最臭，像排泄物一樣，還很刺鼻。

病變腫瘤屬常見

肉販再解釋，豬有病變腫瘤屬於普遍。出現的位置可以集中一個區域，或大或小，或者會分佈在整塊梅花肉上。而肉販會將這些位置切除乾淨後再擺出來賣。不過，市民若買回家切開後才發現有肉瘤，很可能是肉販僅看見豬肉外表乾淨完整，沒發現內部其實藏有腫瘤，才沒處理乾淨，並不是有意欺騙顧客。

他建議，市民盡量吃完整的肉塊，少吃加工過的豬肉或絞肉。在夏天，採購豬肉最好的時間是早上6至8點，此時剛經處理好的肉是最新鮮的；越晚去買，肉的新鮮度越差。

3招正確烹調豬肉

食安中心亦提醒：

  • 豬肉必須徹底煮熟才可食用，中心部分須在攝氏75度或以上持續烹煮至少30秒。
  • 如豬肉在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或豬肉中心部分呈紅色，便應再行烹煮，直至熟透。
  • 享用火鍋時應使用兩套不同的筷子和用具來處理生和熟的食物，同時要避免把過多食物擺放在檯上，以防生熟食物交叉污染。

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責任編輯：羅嘉欣

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