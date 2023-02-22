【錯誤姿勢】彎腰洗頭超傷脊椎　醫生揭4大常見不良姿勢

▲ 彎腰洗頭超傷脊椎，醫生揭4大常見不良姿勢。

為貪快貪方便，不少女士都有於洗手盤彎腰洗頭的經驗！不過，有骨科醫生卻指出這種洗頭姿態原來會對脊椎造成傷害，長遠而言，會衍生許多不同的疾病，進而造成生活上的各種不便。

台中光田醫院骨科嚴可倫醫師在Facebook發文指出，許多人知道搬重物易受傷，但其實生活中還有很多不良姿勢或 不當用力的情況，為人所忽略。這些受人忽略的不良姿勢或是不當用力都會對脊椎造成傷害，至患者察覺狀況時或許已為時已晚。

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嚴可倫醫生表示4種常見的不良姿勢，包括「開長途車」、「洗手台彎腰洗頭」、「彎腰拔插頭」以及「彎腰拔草」，均是無形中會傷害到脊椎的姿勢。

4種常見的不良姿勢

開長途車:久坐會讓椎間盤壓力變高，因此開長途車對於脊椎其實很傷。現在高速公路沿線的休息站都經營得各有特色，大家可以多加利用下車伸展一下。

洗手台洗頭:有些留長頭髮的人喜歡在洗手台洗頭。但是洗手台的高度就不是設計來洗頭的，這樣彎腰 洗頭對脊椎就是非常傷害的事情，所以建議還是站立用蓮蓬頭洗吧。

彎腰拔插頭:大家可能認為拔插頭只是小事，但時不時插頭會有插太緊的情況，錯的姿勢會導致用腰部出力，造成腰痛。正確的方式應該是蹲下來，一手壓著插座（或推牆壁）一手把插頭拔出來。

彎腰拔草:愈來愈多人喜歡在陽台、頂樓、庭院種植花草。不要忘記，拔草也是彎腰出力，長時間一樣很傷。所以正確的方式，是澆水讓土壤軟化、然後用耙子先把土爬鬆，這樣拔草才會輕鬆、減少受傷。

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責任編輯：羅嘉欣