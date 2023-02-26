【全民造星V】何家銘被指貌似亞洲神童張如城　曾與COLLAR+Jer合作Tomy過江追夢

▲ ViuTV節目《全民造星V》的12號參賽者何家銘（Tomy）因貌似「亞洲神童」張如城而成為討論焦點。

ViuTV偶像育成節目《全民造星V》早前公布了94強參賽者，隨即引起網民熱議，其中12號參賽者何家銘（Tomy）被指跟有「亞洲神童」之稱的張如城外貌相似而成為討論焦點，Tomy亦大方回應網民。

從澳門過江來港的何家銘先後為樂隊Catalyser主音及組合SUNSET OR RISE成員，其後亦為樂壇已死大合唱團成員之一，單飛發展的Tomy跟多個音樂單位合作過，包括COLLAR、MIRROR成員柳應廷（Jer）、Supper Moment、陳健安（On仔）@CAllStar、張景淳及菊梓喬等。

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翻版張如城

ViuTV日前公布94強參賽者的官方造型照，有網民於Tomy的帖文下分享張如城的照片並謂：「第一眼太似!」不少網民亦有同感，覺得Tomy就是翻版張如城。

Tomy於IG分享造型照及寫下感言，且大方回應網民的留言，他寫道：

2023新一年就消失左成個月

終於可以講得了

目標仍然向著出專輯 開音樂會進發💛

不過暫時中間多了一個旅程而已🔥

如果你鍾意我嘅音樂

希望你都會繼續支持我🙇🏻‍♂️ #不要問我賽果😎

#也不要問我點解影相呢個post

#參加呢個比賽其實仲有個目的

#就係想搵返失散嘅兄弟

#附上失散兄弟圖一張

#多謝網民提供

#全民造星V #全民造星5 #全民造星

#全民神人前傳我親手造星

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挑戰自己

現年28歲的Tomy跟TOPick分享參賽感受，他透露：「由《全民造星III》開始便有（參賽）這個想法，當時想過在《造星IV》時參加，怎料第四屆是女生。到了第五屆時我已很肯定會報名的，由第三屆開始覺得轉變很大，除了跳舞外，音樂性都強了很多。」

現為全職音樂人的Tomy擅長唱歌、結他、作曲、編曲，問到會否擔心跳舞和演戲的部分？

他回答：「其實都擔心的。另一角度看，我希望透過這個節目認識下自己在音樂以外的範疇，跳舞和演戲，究竟可以做到幾多呢？我的主線永遠不會離開音樂，大家可以看到很成功的Artist，即使主線在音樂上，跳舞和演戲的範疇其實一定有，我不會Shift了變成跳舞或演戲是主線，但我會想知道自己可以在演藝上的Limit可以去到幾多。」

他續說：「這的確是一個很好的機會讓我有一個很好的時間和場口讓我去磨練，擔心還擔心，一步一步來。」

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將勤補拙

Tomy表示會在音樂以外的部分將勤補拙，「會遇到非音樂的難題，之後有很多跳舞的部分需要去學，就如記者招待會上需要跳舞一樣，這是個開始。勤力吧，我對不熟悉的事物會用額外的時間自己去練，對我來說是Work。因為覺了跳舞和演戲，我喜歡多了音樂以外的事物，所以是開心的。」

曾跟《造星》師兄、師姐合作會否有幫助？

Tomy認為：「有幫助，我會問他們一些關於《造星》的經驗，他們在心態上給了我很多意見。這個比賽會很密集，需要學習好好去安排自己的時間，好好規劃休息和工作的比例，這是很重要的。」

他又謂：「如果休息不足，會很影響到工作和練習上的發揮。心態上和如何規劃自己的時間上，他們都給了我很多意見，是很有用的。」

▲ 樂壇已死大合唱團。

樂壇已死大合唱團

Tomy與吳林峰、MIRROR成員柳應廷（Jer）、鍾舒祺康志維、林善麟、鍾舒祺、SENZA A Cappella及雷同二友組成的樂壇已死大合唱團，其合唱歌《樂壇已死》於Chill Club推介榜獲得第12週冠軍歌，大受樂迷歡迎。

樂壇已死大合唱團曾於ViuTV節目《Chill Club》表演，亦曾為鄭中基的《自駕演唱會》上擔任嘉賓，大受樂迷歡迎。

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單飛音樂人

曾為樂隊Catalyser主音及組合SUNSET OR RISE成員的Tomy現已單飛身份發展音樂事業，身兼多職的他同時為唱作歌手、編曲人及音樂監製，他自2020年起推出首支個人作品《我為誰快樂》，其後亦推出《生存模式研究所》、《自救》、《同呼同吸》及《旋轉髮廊》。

此外，Tomy亦經常與多個音樂單位合作，為樂壇注入新力量。

記者：梁樂欣

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