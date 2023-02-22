【網絡熱話】淘寶驚現「異地戀接吻神器」　用APP可體驗親吻陌生人

▲ 淘寶驚現「異地戀接吻神器」，APP内可體驗親吻陌生人。

Long D是不少情侶都會面對的挑戰，為了保持異地戀情侶的感情熱度，近日内地購物網上推出一款「異地戀接吻神器」，聲稱可以感受到真實嘴唇的動作和力度，甚至還能通過該「神器」體驗到不同人的親吻。

最新影片：

綜合內地媒體報道，近日在内地購物網站「淘寶網」出現了一款專門為異地戀情侶研發的產品，稱為「異地戀接吻神器」。該產品的外形做成一個嘴唇的模樣，並且可以像真的嘴唇一樣動。只要把手機插入底座對準感應區親吻，就能將感受到的嘴唇動作和力度，轉化為訊號傳到對方嘴唇上，甚至還能在APP中進入「接吻廣場」，體驗與陌生人親吻。

有網民在評測該產品時分享，兩個「神器」之間可同步親吻，更形容「嘴巴還是熱的」。網民表示，在「神器」上方插入手機，打開對方的照片就能產生一種與其接吻的感覺。除了情侶之間可以實現1對1實時接吻之外，下載APP還可以在「接吻廣場」點擊其他人在廣場上上載的吻痕，就可看到其他陌生人親吻的動作。但有網民結束評測後，直言「這個嘴不親也罷」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

接吻神器一出後，引起大量網民熱議，紛紛留言表示「這是我見過最猥瑣的東西」，並評價「這根本不倫不類，不忍直視」、「有夠低俗」，同時亦有網民擔心未成年人會購買使用。目前，淘寶網上正在售賣的「異地戀接吻神器」價位，平均一個在人民幣258元至263元（約港幣294元至300元）不等，更有人民幣20元（約港幣22元）左右的「硅膠立體嘴唇」模型售賣。

而該遠程接吻裝置專利，早於2019年被常州機電職業技術學院申請，並在同年5月獲得專利權，不過因未繳年費，該專利權已被終止，現處於失效狀態。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣