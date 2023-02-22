【最後禮物】七旬癌末丈夫親製皮手袋　送給太太當作最後禮物

▲ 七旬老翁知自己將不久人世，耗盡體力為愛妻做一個皮革手袋，作最後禮物。

癌症末期，隨時與死神會面！新加坡一名七旬老翁，患上第四期胰腺癌，日子在倒數中，但他未有意志消沉，他花了兩個月用盡全身力氣為爰妻製作一個手工皮袋，這個手袋是他送給結婚48年的愛妻的第一份，也可能是最後一份手工禮物，在他不久離開人世後給愛妻留紀念，「我可能沒有力氣再做一個！」

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綜合外媒報道，新加坡這名76歲的老翁李偉堅，在眼鏡店做了一輩子的配鏡師，直到兩、三年前退休。本以為安享晚年，豈料去年上旬，他突然每天腹瀉四、五次。

李偉堅曾受訪時透露，當時醫生為他進行結腸鏡檢查（colonoscopy），結果是沒什麼問題。可是他回家後，每日腹瀉情況持續。

去年5月，他再次前往急症室就醫。這次的掃描顯示，他患有第四期胰腺癌，並已大面積轉移。

醫生說，我只剩三四個月的時間了。

去年6月，李偉堅入住雅西西慈懷病院的日間護理中心，每天接受運動、美術和音樂等療護。在此期間，他加入日間護理中心的皮革工藝興趣小組，學習縫製皮革。他感到身體每況愈下，腦海即浮現：聖誕節送妻子一份特殊的禮物。

儘管體力有限，縫製皮革需要很大的力氣，他咬緊牙關堅持兩個月，而中途身體更發生突發情況需暫停一周。終於，在興趣小組老師的幫助下，他趕在去年聖誕節前製成一個獨一無二的皮革手袋。

這應該是我的最後一個聖誕節了，就當做是離別禮物，贈給我深愛的妻子。她收到皮包時很驚喜，她也很珍惜，平常都捨不得用。

李偉堅指，自己將不久人世，希望給妻子留下一個既實用，又能用很久的禮物。

她出門只會拿一個塑料袋裝東西，所以我想親手做一個好看、耐用、實用的包包給她。

至今，李偉堅已經挺過8個多月，比醫生預計的時間多出兩倍，他每朝醒來都感謝上天多給他活一天，而身後事他也一一安排好，希望最後幾天能住進雅西西慈懷病院安詳過世。

已經囑咐妻子和兒子，安排好了葬禮、火化等身後事。 其實不是離開，是回家了。我不怕離開，只怕像不少癌症病人一樣，離開前需要經歷難以忍受的痛苦。

另外，雅西西慈懷病院於2月初在其Facebook專頁發帖，分享了李偉堅的經歷，李偉堅用餘下的時間，耗盡體力只想為愛妻做一個既實用又好看的皮革手袋，

包包手縫的時候需要很大的力氣才能拉緊，這樣才會結實耐用。 我可能沒有力氣再做一個。 我希望她能把這個包留作紀念。

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責任編輯：王明芳