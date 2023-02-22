【炒燶股】偷睇老婆帳單揭炒股輸100萬　老公想離婚︰只有我賺錢養家

▲ 台灣有人夫偷睇帳單，揭老婆一年多炒股輸100萬。

夫妻經濟獨立很平常，可是隱瞞炒燶股兼借錢，夫妻關係隨時破裂。日前有台灣人夫無意間發現老婆炒燶股，在1年多輸近100萬，更私下借錢，而她平日卻不願付家庭日常開支，丈夫心淡，有感自己辛苦賺錢養家，她就在炒股，想離婚結束十多年的夫妻關係。

老婆炒燶股傾家蕩產

台灣有名男網民19日（上周日）在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「老婆的傾家蕩產之路」，他跟太太結婚十多年，育有小孩，一直沒有多過問老婆的花錢。老婆從事金融行業，年薪至少120萬台幣（約31萬港元）以上，而事主打公仔月薪5萬台幣（約1.3萬港元），即年薪約15.4萬港元，太太賺錢是他的2倍。

最新影片︰

人夫雖然搵錢較少，但家庭開支主要他負責，付房貸、水電、管理費、負責小孩吃飯錢、娛樂、健保費、一半學費等，每個月一定透支，月底經常要捱即食麵，經濟壓力大。

人夫知道老婆有玩股票，接觸股票至少20年以上。有一次，人夫偶然看到老婆對帳單，在旁偷睇大為震驚，「原來老婆是賭徒」，發現她炒燶股的金額不少。

有紀錄的已實施損益，從2021/9月起算到2023/1月, 共虧損380萬（約98萬港元），我嚇死了……

一年多輸近100萬

老婆在短短一年多輸光近100萬港元，他有感這種「投資」就是賭博，估計她融資，借錢玩股票，開大槓桿以小博大。

她是賭徒，我辛苦賺錢養家她在外面賭博，只是她是在合法賭博罷了……

人夫愈揭愈多老婆沉迷股海，批評她借錢開槓桿，「心態就不正確了老想一步登天」，結果常買高賣低，更非常憤怒老婆去信貸。

借房貨、借保單，不夠再增貸，愈借愈多也愈輸愈多……我發現2022/12月又去把她名下房子增貸100萬出來，房子是她買來給他爸媽住的，房貸她繳……

婚姻只有隱瞞欺騙

人夫非常心淡想結束10多年的婚姻，老婆一直不讓他知道有貸款，平日叫她給600台幣（約154港元）水費，她都不會付，沒有為家出錢。他有感老婆的操作模式及心態，很難戒炒股癮，遲早出事。

錢是有花光的一天，遲早會爆炸，這種婚姻沒有溝通只有隱瞞欺騙，心好累好想離婚。

網民留言

不少網民同情人夫，分享類似的經歷，家庭財政出問題影響一家大細，「我爸把所有的薪水、財產給我媽處理，根本玩火自焚，害我成長的過程一直過著很窮、像難民吃不飽的生活」，另有網民難以置信，「結婚十幾年，應該也老大不小了？輸到去貸款也太可怕……」，指出如果不是幻想文，離婚是方法。更多留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳