【氣管殺手】英國研究揭3成人1個月不換床單 滿布細菌可致淋病肺炎

城巿人穿得光鮮亮麗，但風光背後，不少人忽略了家居清潔，最近就有英國市場調查發現，原來3成幾人超過一個月才清洗更換床上用品。而床上用品「Bed Kingdom」引述有關調查及專家建議，指出一個月才更換床上用品，很容易引發氣管及皮膚疾病，輕者會粉刺、濕疹，嚴重的會導致哮喘及肺炎，不容忽視。

英國市場調查公司「YouGov」近日調查發現，只有3成（28%）受訪者每周最少清洗床上用品一次，每兩周清洗一次的佔36%，最少一個月才清洗床單的有18%，換言之剩下近18%的更是超過一個月才更換，大約2,200萬人。床上用品「Bed Kingdom」引述調查報告及專家建議，指一般人每周躺在床上56小時，有不少灰塵、皮屑積聚，建議應每周清洗床上用品，以免細菌叢滋生。

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枕頭易生霉菌塵蟎

西班牙塞維利亞大學生物系曾進行實驗，發現當床單約1個月未清洗，已滿佈肺炎、淋病、闌尾炎等病菌，亦有蟎蟲、衣魚和其他昆蟲，易引起皮膚過敏，更有台灣毒理學專家招名威教授曾引述一項外國研究指，一個枕頭平均可滋生多達16種霉菌和塵蟎，故提醒除枕心較難清潔外，其他部分應拆下來定期清洗及曬太陽。如枕頭出現清除不掉的污漬、黃斑，代表已很骯髒，需更換一個新枕頭。

而「Bed Kingdom」亦列出骯髒床單導致的4種常見疾病︰

1.肺炎

美國一項針對醫院床單的研究發現，床單上經常暗藏可引致肺炎的葡萄球菌。肺炎常見症狀包括咳嗽、疲倦、虛弱、出汗、發抖等，亦會導致呼吸困難，甚至死亡。「Bed Kingdom」指定期清洗床單是除菌的最佳方法。

2.哮喘

哮喘是常見的肺部疾病，「Bed Kingdom」引述專家研究，床上用品積聚的塵蟎可引發哮喘，所以我們要以熱力清潔床上用品，並定期為睡房吸塵，有助紓緩哮喘。英國有800萬名哮喘患者，如發作時未有治療，可導致心臟病發作、中風甚至猝死。

3.濕疹

紐約大學博士Sabrina Felson指骯髒床單會令濕疹惡化，織物摩擦、死皮細胞、灰塵會刺激到皮膚，令皮膚發癢、乾燥和乾裂。「你每天有5億個皮膚細胞脫落，當你上床後，脫落的皮膚細胞就成為微小塵蟎的糧食，它們的糞會引發過敏，導致濕疹和皮膚發癢。」

4. 粉刺

據2012年一項研究顯示，骯髒床上用品的葡萄球菌會加劇粉刺，故「Bed Kingdom」建議每2至3天更換一次枕頭套，每周更換一次其他床上用品，有助改善粉刺問題。英國國民保健署（NHS）表示，雖然粉刺常見於面部，但也會生在背部和胸部。骯髒床單或枕頭套的皮屑、細菌及灰塵會堵塞毛孔，令粉刺惡化。

白醋有助殺菌除蟎

床上用品健康息息相關，消委會提醒，每周應以約攝氏60度的熱水清洗床單及枕頭套。此外將床單放到洗衣機清洗時，可以在過水時加入白醋殺菌、除臭及除蟎。至於床褥，可以先開冷氣或抽濕機抽走濕氣，然後用攝氏40度暖水沾濕抹布擦拭表面，再將1:20的白醋和水，沾濕抹布順方向擦拭。至於枕頭，一般建議每隔3個月至半年清潔一次，因應枕頭物料不同，未必可用水洗或日曬，必須留意清洗標籤。

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