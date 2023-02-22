【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙

▲ 錢嘉樂與湯盈盈最近帶女兒去海灘玩樂，網民發現細女愈大愈靚。

現年57歲的錢嘉樂與47歲湯盈盈於2012年結婚，二人育有兩女錢凱晴和錢凱琪，大女下月即將10歲，細女亦已7歲大。錢嘉樂和湯盈盈經常分享家庭樂，近日湯盈盈上載一家四口去淺水灣海灘玩樂的相片，錢嘉樂一臉慈父看著細女；網民更發現細女愈大愈靚，外貌與大女的差異大。

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錢嘉樂和湯盈盈各有各忙，錢嘉樂更不時要到國內外做電影幕後工作，故平日多由湯盈盈帶女兒去Staycation、上興趣班和處理學業等，但錢嘉樂一返港就會全心陪伴妻女。

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錢嘉樂對上一次與妻女合照已是去年11月慶祝結婚10周年，近日錢嘉樂終於再現身老婆的IG中，見到他與妻女趁周末到淺水灣與陽光玩遊戲，湯盈盈還拍下他鐵漢柔情一面，看住細女流露出一臉慈父的冧爆樣。

▲ 錢嘉樂是一名慈父。（IG圖片）

網民又發現細女錢凱琪的樣子愈來愈甜美，更懂得擺出嬌俏甫士搶鏡，網民少不免把兩姊妹作比較，留言稱︰「真係愈大愈靚女」、「靚過家姐好多」、「基因的奇妙」。有網民更直言細女有潛質將來參選港姐，「顏值隨時超越媽咪」！

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湯盈盈自嘲是惡媽

湯盈盈早前曾接受訪問時表示，兩個女的性格各有不同，大女較酷、喜歡黑色，細女則較活潑，又喜歡公主和扮靚。她笑言自己是一名惡媽，尤其疫情在家要陪女兒上課，「我發覺我並不是很懂得教人，原來我會很容易生氣。」

不過冷靜過後，盈盈有向女兒道歉，並解釋自己為何發怒。當女兒做錯事時，她會即時跟女兒分析和檢討。她又稱與老公的育兒心得，就是一切順其自然，但會向小朋友灌輸家庭是「一個團隊」的觀念，是需要大家一同付出努力。

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責任編輯︰王明芳