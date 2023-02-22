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【好家教】沙田小學生搭港鐵幫嫲嫲兩手拎滿餸　網民感動：對新一代的鼓舞

育兒經 13:00 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

男童幫嫲嫲拎住兩袋餸。（facebook圖片）

現今社會的「港孩」經常被批嬌生慣養，依賴性強。不過，近日有在港菲籍作家於港鐵上目睹一名小學男生，兩手幫嫲嫲拎餸，令作家大為感動，認為男童善良的行為是其他孩子的良好榜樣。

曾於香港當外傭10年的菲籍作家Marites Palma（Tekla），近日在其facebook專頁上載了兩張照片，她表示在港鐵上見到一名小學男生，這名男童見到嫲嫲拿住兩袋很重的蔬菜，覺得嫲嫲很辛苦，於是就幫手拎住，減輕嫲嫲負擔，令Marites十分感動，

這對其他孩子來說是很好的榜樣，幫助我們的祖父母、兄弟姊妹或任何提重物的人，是表達我們的愛、善良和同情心的絕佳方式，即使是一點點善舉也會對他人產生很大的影響。

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帖文引來不少網民熱論，不少人都大讚男童乖仔，「父母教得好」、「對新一代的鼓舞」。有人留意到校服樣式，得悉男童是沙田胡素貞博士紀念學校的學生，「如果小孩能做得到就讓他們做，培養責任感」。

有網民亦直言，在香港最討厭看到的事情，就是外傭接孩子放學時幫他們拎書包，令孩子失去責任心。Marites回應指，明白香港小孩的書包有大量課本和筆記很重，理解外傭幫手拎的原因，但至少孩子也可以自己拎午餐袋或其他較輕的物品。

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責任編輯：王明芳

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