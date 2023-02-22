【廉政狙擊劇透】第3集劇情預告　勞名威洞悉屠敏奸計而發難

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第2集劇情講到章Sir先斬後奏，正式取錄黎曉山，面對爽直熱情的黎曉山，洛子峰相當無奈。

第3集（22/2）

卓以凡擔任傅天耀手下徐浩銘的代表律師，洛子峰感到大惑不解，當得知卓以凡的乾爹是「聯興」龍頭傅天耀時，洛子峰更是震驚不已。

洛子峰批評黎曉山欠缺嚴肅的工作態度，黎曉山卻認為輕鬆愉快的氣氛才可以提高工作效率，兩人南轅北轍的性格，碰撞出微妙的火花。

廉政公署收到匿名人士寄來馮日添與Marco Li、勞名威及另一酒吧合夥人Maisy Liu互相勾結的罪證，洛子峰等人立即行動，與馮日添展開一場車戰，過程中洛子峰親眼目睹黎曉山奮不顧身拯救受傷昏迷的組員，因而對她改觀。

洛子峰為作更深入的調查，拜訪昭強集團老闆屠敏。

洛子峰邀請屠敏的戰略顧問勞名威協助調查ECG酒吧案，屠敏指與勞名威失聯多時，並主動交出勞名威的資料，卻因其態度過份殷勤，令洛子峰思疑其目的。

屠敏私下與勞名威見面，勞名威洞悉屠敏奸計而發難，屠敏以其家人的安危作出威脅，要求他立即離港。

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