【隱形戰隊】劉佩玥+劉穎鏇新劇騷身手　泳裝示人身材不輸選美時期【多圖】

▲ 劉佩玥、劉穎鏇十分有睇頭！

由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》，將於3月6日台播出。劇集以警隊中的反恐特勤隊及神秘部隊「隱形任務戰略部隊」偵破多宗大型案件為故事骨幹。

《隱形戰隊》除有動作場面、槍戰、爆破及追逐戲，卡士方面包括：馬國明、陳山聰、陳展鵬、江美儀、唐詩詠、劉佩玥，劉穎鏇、林子善、歐瑞偉、樊亦敏等也有份參演。

【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如 Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】

昔日好友反目

劇集角色之間的關係亦錯綜複雜，原本是好友兼戰友的簡曜洋（簡Sir、Ocean 馬國明飾）、喬寶寶（唐詩詠飾）、顧家強（Cool Sir 陳山聰飾）及喬帶囡（林子善飾），因為一顆子彈決裂，四人自始各散東西，及後又因為種種原因再次聚在一起。

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劉穎鏇＋劉佩玥有睇頭

馬明詩詠再演情侶

馬國明與唐詩詠第五度飾演情侶，但依然勁有新鮮感，皆因劇中二人除了過氣情侶，更是歡氣冤家，鬥嘴鬥惡毒鬥至出神入化，更以「人渣」及「死八婆」相稱，水火不容。二人不但關係與以往有出入，就連角色設定亦是前所未有。

予人感覺斯文嫻靜的詩詠，經Jazz打造後角色性格越趨剛烈，繼在《鐵拳英雄》及《超能使者》飾演帶點豪氣的機智正義老千及充滿正能量的「Q姨」後，這次再度跳出框框飾演毒舌頭腦型女警，潑辣倀雞講嘢一輪嘴之餘，性格MEAN得嚟又愛打橫嚟講，相當棘手。

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至於馬國明這次除了繼續熱血內斂專業外，更多了一份不擇手段，觀眾更可一睹馬明難得一見的「流氓」及「無厘貴格面」。

在Tiffany在IG公開的《隱形戰隊》的官方預告片，片段所見，除緊湊的槍戰及肉搏場面，眾人的造型亦相當吸睛，「雙劉」劉穎鏇與劉佩玥除了擁有甚有睇頭的無敵長腿，還要相當打得！

眾主角玩槍亦玩到出神入化，陳山聰在預告片尾部分的展現「秒速撥走心口和背脊前後兩支槍」的神技。

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穿泳裝拍《隱形戰隊》

同為港姐出身的劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）在劇中會以泳裝示人，當中Tiffany還要身穿三點式拍攝呢！

腹肌盡現劉穎鏇表示，因為劇中交代她是Model，所以以比堅尼亮相是劇情需要。

不過Tiffany指拍攝時沒太陽又大風，落水動作卻重複拍了超過廿次：「凍到冇晒知覺，成個人震晒。」

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