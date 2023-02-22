【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰

▲ 新手媽媽真係要注意！

新手媽媽初為人母，面對BB的哭鬧，都會採取抱抱的方式安撫，不過照顧初生B工作繁重，很多時媽媽都會抱著BB入睡，不小心壓到BB的口鼻，窒息亡，悲劇就是這樣發生，台灣有兒科醫生更指巡房時，驚覺BB沒有了呼吸和心跳，遂分享5招安心睡予新手媽媽，以防悲劇再發生。

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兒科醫生洪千惠在《醫師好辣》節目中分享一個悲傷故事，曾遇過一名新手媽媽辛苦10個月終於盼到寶寶出生，身為人母的喜悅溢於言表，一整晚都抱著孩子不肯放手，但剛生產完體力不支抱著抱著就睡著了，隔天一早護理師巡房，看到寶寶躺在媽媽病床上已無呼吸心跳，推測是大人身體壓住孩子，使其沒辦法掙脫而窒息。

▲ 兒科醫生洪千惠。

根據台灣的衛福部2018年嬰兒死因統計，事故傷害為第四大死因，而意外窒息死亡人數就佔了75%。可見大部分嬰兒都死於母親的不少心。

為避免再有不幸意外發生，洪千惠藉此教「五招安心睡」，避免嬰幼兒在任何情況下「口鼻被遮住」的風險:

1.不要趴睡

因嬰幼兒頸部張力不足，若趴睡脖子一沒力氣直接趴下去，恐被床墊悶住無法掙脫。

2.不要用枕頭

一旦不小心移位也會遮住口鼻，非常危險，事實上大一點的孩子已經會翻滾移動，也不會睡在枕頭上，枕頭對小寶寶來說，根本是多餘的東西。

3.不同床

4.不悶熱

尤其天氣較冷，家長都會替孩子多蓋幾層被子，若一不小心移位同樣會遮住口鼻，較好的方式應為天冷時把家裡溫度調高，或者讓孩子穿厚一點的睡衣、防踢被，是較為安全的。

5.不鬆軟

BB床上勿放任何軟綿綿的毛公仔，或是較厚的圍欄，都是風險所在。

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責任編輯：王明芳