【港姐轉型】鄧卓殷2年前轉做普拉提導師　Amber患脊椎彎曲靠運動改善

▲ 鄧卓殷轉型當普拉提導師。

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）在去年於劇集《十八年後的終極告白2.0》裡，演繹14歲學生零違和感獲觀眾好評。

可是近一年鄧卓殷卻暫未有參演劇集，原來她於2021年轉型做普拉提導師，日前於個人社交平台出post分享靠運動改善脊椎側彎問題。

鄧卓殷於IG分享數張照片，身穿運動服的她展示其21吋纖腰外，更透露自己擁有超過十年跳舞經驗，加上有脊柱側彎問題，而她又喜歡有美感兼可段練肌力的運動，所以5年前開始接觸普拉提（Pilates）。

當中，Amber寫道：「2021年決定開始做普拉提導師，不單只普拉提，也進修了營養/體重管理/筋膜放鬆/脊椎疾病/X-O型腳的專項。」似乎疫情期間鄧卓殷努力進修。

【名校學霸】高學歷港姐鄧卓殷女校出身 母校協恩中學曾誕DSE超級狀元

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

開拓健身事業

鄧卓殷更展示2018年和2022年的背部對比圖，只見鄧卓殷的背脊明顯比4年前筆直，另外她分享早年的背部X光照，從中看到其脊骨明顯彎曲，靠著做運動成功改善。她寫道：「我好享受每次練習，感受到深層肌肉和全身協調的感覺。」

不少網民對Amber開設的免費班大感興趣，陳自瑤更恭喜對方成功轉型，而張秀文即留言：「好厲害，我都要黎跟你學。」

此外，鄧卓殷跟一位瑜伽導師創立運動服品牌，所推出的服飾專為嬌小女生（164cm或以下）而設，似乎打算發展健身事業。

同時，Amber於YouTube個人頻道分享訓練腹肌的方法，拍片介紹普拉提的「橫向呼吸」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【十八年後的終極告白2.0】兩大疑點暗示陳山聰是真兇？ 鄧卓殷演技大爆發獲激獲讚

學霸港姐出身名校

女校出身的鄧卓殷曾就讀協恩中學，應考2013年中學文憑試（DSE）考獲4科5**的佳績，5科最佳成績（Best Five）高達33分，成績相當優異。

其後於香港大學修讀建築系，在學期間，在由亞洲權威雜誌Perspective舉辦的年度設計頒獎盛事「A&D TROPHY AWARDS」獲獎，2017年一級榮譽學士畢業後任職建築見習生，18年參加港姐奪得亞軍及最上鏡小姐而入行。

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

事業開展新路向，鄧卓殷的感情生活也很甜蜜，早年她因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而跟郭子豪結緣，雖然曾被誤會是小三，但其後已澄清感情瓜葛。

二人起初大玩地下情，至近年才公開關系，經常在社交平台放閃晒愛，有指二人已見家長兼談婚論嫁。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R