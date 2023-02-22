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【風再起時】許冠文5分鐘英語對白盡展功力　驚喜客串騷神級演技

娛樂 12:20 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

《風再起時》

電影《風再起時》內，影帝許冠文在飾演與「四大探長」鬥智鬥力，致力令殖民地時代香港的執法人員回復廉潔的廉政專員李子超。

當中，許冠文在片中與多位外藉官員交涉，極力說服對方要嚴正處理執法人員貪污行為，當中他要邊演戲，邊以英語說出長達5分鐘發人深省的對白，盡展功力。許冠文表示：「拍《風再起時》很開心，因為我經歷過上世紀6、70年的香港，對我來說，拍攝像帶我回到過去。」

導演翁子光提到邀請許冠文出演《風再起時》時，曾被婉拒多次，直至許冠文看過劇本，尤其是那段英語對白後，他感同身受，明白到這部電影是對香港的情書，才答應參演。

許冠文對香港訴心聲

許冠文更出手改動了英語獨白，導演表示那段對白也是許冠文想向香港觀眾說的話，絕對能代表許冠文對香港的心聲。翁子光憶述拍攝完英語獨白那幕後，許冠文問他演得怎樣，他當時被許冠文的演出感動到流淚。

許冠文成功演活角色，不少已觀看首映及優先場的觀眾都大讚他的出演很驚喜，而英語獨白也是他們認為難忘的其中一幕。他的神級演技也得到頒獎禮的評審賞識，分別入圍第16屆亞洲電影大獎及第41屆香港電影金像獎最佳男配角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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