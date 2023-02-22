【2023賞花秘境】大埔海濱公園賞三種櫻花　罕見墨染櫻+重瓣山櫻+富士櫻【內附交通】

▲ 大埔海濱公園可以欣賞到3款櫻花，包括重瓣山櫻花、富士櫻及罕見的墨染櫻。

賞櫻花季又開始了。繼東涌、沙田河畔的櫻花盛放後，大埔海濱公園只是一個公園，就可以欣賞到3款櫻花，包括重瓣山櫻花、富士櫻及罕見的墨染櫻。

重瓣山櫻花：又名重瓣緋寒櫻，國內、台灣、日本都有種植，但台灣比較普遍。花濃紅呈吊鐘形，因此很容易辨認，而且那紅色特別搶眼，在大埔海濱公園杜鵑園附近的小山坡上，遠遠也能看到。

▲ 重瓣山櫻花有些花朵已開始凋謝，要影就要快。（攝影：何小雲）

富士櫻：沙田碧濤花園河畔的幾十棵富士櫻仍在盛開，打卡的人龍不絕。大埔海濱公園在風箏放飛區附近的河畔，也有幾棵富士櫻盛開。富士櫻是台灣原生種山櫻花（緋寒櫻）與日本山櫻的嫁接雜交品種。一般花期為2月下旬至3月。先落葉後開花，花朵叢生或呈繖形花序排列。花色為粉紅色或淡紅色，所以又稱為粉紅富士櫻。

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墨染櫻：來到大埔海濱公園，許多時候都是直入公園，其實在大發街入口旁的草地滾球場，就有一排的櫻花樹，只是富士櫻只是開了少許，而比較罕見的墨染櫻也只是開了數朵，但相信再過一、兩周應該開得更燦爛。墨染櫻是由日本大島櫻系所培育出來的品種。枝條色深如淡墨，花形圓潤，初開花時，純白淡雅，經過一些時日後，花色由白色轉為如水墨般暈染的粉紅色，故又名變色櫻。

▲ 墨染櫻一般花期為3月下旬。（攝影：何小雲）

同場加映

除了來大埔海濱公園賞櫻，許多惜花人都是因為在香港回歸紀念塔的一大片花圃而來。而在社交媒體鋪天蓋地見到的，固然是極受歡迎的繡球花，但繡球花在一般公園也常常見到，反而筆者覺得那一大片的三色堇最吸睛。遠看以為是油菜花，其實三色堇每朵通常有紫、白、黃3色，但在大埔海濱公園見到的，是一片黃色花海，偶然會見到一些花朵，包括紅、紫、黃3種顏色。

除了繡球花、三色堇，其實還有藍色的藍絲線、粉紅色的金魚草、橙色的萬壽菊、紫色的石竹，以及黃色的情人菊。雖然情人節已過，但情人菊花期長約一個月，相信會繼續盛開。

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大埔海濱公園

地址：大埔大發街，鄰近富善村。

交通：可乘坐九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士。

記者：何小雲