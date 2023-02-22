【復活節好去處】愉景灣復辦沙灘獵蛋奇兵活動　復活節沙灘獵蛋住宿優惠3,388元起

▲ （愉景灣提供）

第16屆「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」將於4月7至8日（周五至六）舉行，招待3至10歲小童參加，更有逾３萬份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值超過100萬元。愉景廣場特設「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」遊戲區，提供各種精彩活動及遊戲。

香港愉景灣酒店特別推出「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」，只需3,388元起，推廣期為4月6日至8日，適合2位成人及1位10歲以下小童享用，包括1晚入住山景客房、自助早餐、復活節燒烤自助晚餐及獵蛋通行證1張。活動當日亦特設免費穿梭巴士往返欣澳至愉景廣場，供持有效獵蛋通行證的家庭乘搭。（座位有限，先到先得）

每張「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」通行證包括，免費參加獵蛋遊戲１節（讓一名3至10歲小童入場，為3至4歲小童而設的組別A及D亦包括一名18歲或以上的同行成人）、免費參加「愉景灣xOh!爸媽放電節」遊戲區活動及免費獲贈滴露自動泡沫潔手機１套（價值$199.9）

愉景灣獵蛋奇兵活動部份收益將撥捐「鄰舍輔導會」，為大嶼山及愉景灣區內的有需要人士提供社區支援服務。

喜迎獵蛋任務

一連兩天的活動中，各獵蛋奇兵將按年齡分成4組（A及D組為3-4歲、B組為5-6歲以及C組為7-10歲）參加獵蛋遊戲。每位參加者亦會獲贈歡迎禮品包，包括掘蛋工具、紀念品及優異證書乙張。每成功獵得一隻復活蛋均可換領大會指定的精美奬品一份。參加者如能在眾多復活蛋中找到各種顏色的巨蛋，更可贏得各項特別大獎。

日期：2023年4月7日至8日（星期五至六）

獵蛋時間：中午12時至下午5時（分不同時段）

地點：大白灣沙灘

「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」遊戲區

日期：2023年4月7至8日（星期五至六）

時間：上午11時至下午6時

地點：愉景廣場

遊戲區行政費：視乎個別遊戲及工作坊而定

可愛復活兔打卡位

大白灣沙灘上6米高的巨型復活兔吹氣公仔及繽紛吹氣復活蛋，及其他愉景灣景點的特色影相區。小朋友更可上載照片參與網上遊戲，贏取獎品。

日期：2023年4月7至8日（星期五至六）

地點：大白灣沙灘

報名方法

1. 居民早鳥優惠 (3月1至5日) 於3月1至5日愉景灣居民可於KKday優先報名，專享早鳥優惠，每張獵蛋通行證的行政費為$220。 2. 公開報名 (3月8日起) 由3月8日起於KKday公開報名，每張獵蛋通行證的行政費為$250。 3. 於香港愉景灣酒店預訂「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」(2月24日起) 由2月24日起，於香港愉景灣酒店預訂「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」，可保證優先獲得獵蛋通行證一張。

復活節燒烤自助晚餐

Café bord de Mer & Lounge呈獻復活節燒烤自助晚餐，精緻燒烤美食有炭燒羊排、虎蝦、西冷牛扒、 三文魚等，一邊感受海邊微風，一邊享受新鮮美味，風味十足。另外更準備了一系列復活節主題甜品，色彩繽紛。

推廣期：2023年4月6日至9日

價錢：$738（成人），$369（小童）

＊以上所有價錢須另收加一服務費。

活動詳情：https://www.visitdiscoverybay.com/tc/whats-hot/

住宿優惠詳情：reservations@aubergediscoverybay.com

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責任編輯：楊佩瑩