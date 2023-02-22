【推落路軌】稱因賭馬輸錢推女子落輕鐵路軌　患精神病司機判醫院令半年

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曾因濫藥而患思覺失調的33歲貨車司機，疑因認為被取笑後於屯門輕鐵站將1名陌生女子推下路軌，警誡下承認賭馬輸錢而犯案，又指家裏很多蒼蠅致影響情緒。涉案司機今（22日）於區域法院承認1項有意圖而傷人罪，暫委法官判刑時指，被告將受害人推下路軌時未有列車，當中風險程度較低，遂判處被告入院令6個月。

被告丘俊樂（現34歲，貨車司機），被控於2021年11月28日在屯門大方街輕鐵大興(北)站2號月台意圖使徐艷紅身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該徐艷紅。

暫委法官判刑時指，被告分別於2014年及2018年干犯普通襲擊罪，曾因濫藥而患上思覺失調。被告稱案發時因賭馬輸錢影響心情，並認為事主看他的目光有異，以為事主在取笑他。

暫委法官引述辯方求情指，被告於案發前兩日沒有服食咳藥水，因此難以入睡，感煩躁不安。案發時被告沒有使用武器，事主亦未有留下永久性傷痕。

暫委法官指，被告將受害人推下路軌時，下一班列車於5分鐘後方到達，事主亦在他人協助下返回月台，當中雖有風險，但程度較低。精神科報告確認被告患精神病，暫委法官遂按照報告建議，判處被告入院令6個月。

案情指，2021年11月28日下午4時許， 事主與男友於屯門輕鐵大興(北)站購買車票時，想起未有於收費器拍八達通卡，遂獨自折返車站入口。當事主行經被告身旁時，突然被對方雙手用力推向左肩，令她墮下路軌。

男友隨即跳下路軌扶起事主，並看見被告站在事主墮下之處及望着她，被告身旁則沒有其他人。事主向男友指出是被告把她推下路軌後，再問被告為何推她，被告稱「你要落去囉」，之後又否認將她推下路軌。

兩人報案後，被告離開月台，步向大興商場。事主及男友確定並不認識被告，事主事後左枕骨部位頭皮有血腫，右肘及雙膝擦傷。

被告當晚於輕鐵青松站被捕，警誡下承認賭馬輸錢，一怒之下把1名女子推下路軌。被告在警誡錄影會面時稱，家裏有很多蒼蠅致影響情緒，被告又指因賭馬輸了錢，又因精神錯亂，遂把陌生女子推下路軌泄憤。

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記者：梁錦麟