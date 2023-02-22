【吃貨橫掃曼谷】彭慧中VS陳星妤水著大激鬥　高海寧休戰體驗頌缽療法

▲ 彭慧中與陳星妤在《吃貨橫掃曼谷》中以水著互撼。

由女神高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，昨晚（2月21日）一集，食神Michael帶3位女神到有過百年歷史的水上市場參觀，眾主持試坐傳統水上的士兼試吃燒香蕉、椰絲奶油薄餅等美食。

期間星妤突然瘋狂大叫，還大力攬住旁邊的拍檔彭慧中，嚇得彭慧中投訴謂：「我耳膜穿喇！」坐在前面的高Ling亦被星妤突然其來的舉動嚇壞：「我都好驚呀！」

原來星妤是因為見到蛇販玩蛇才喊驚，事後她說：「有好多條蛇呀！我唔知點解望望吓呢度一條，嗰度又一條，好恐怖！」

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▲ 陳星妤見蛇販玩蛇驚到大叫。

高Ling體驗頌缽

Michael還帶彭慧中及陳星妤吃船麵，由配菜至麵底均可自由配搭的船麵每碗只索價16泰銖（約$3.6港元），由於細細碗容易食，眾人一吃就是50碗，之後Michael再encore嗌多20碗，認真誇張！

吃素的高Ling則繼續其泰國身心靈之旅，除吃素食壽司外，又帶觀眾體驗頌缽。

頌缽其實是聲音療法，透過同頻共振為忙碌兼壓力大的都巿人放鬆身心，難怪高Ling試完頌缽即時叉足電。

此外，4位主持亦緊貼當地潮流，穿起特色泰服閒逛有200多年歷史的鄭王廟，眾女神更忍不住擺chok甫行catwalk！

▲ 高海寧體驗頌缽放鬆身心靈。

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陳星妤為穿水著作準備

今晚（22日）播出一集，Michael跟彭慧中及陳星妤到了在曼谷爆紅、被冠以「迷你版馬爾代夫」的水上漂浮cafe食tea！

該cafe以獨立小屋別墅設計，私隱度高，配合湛藍的湖水，十足十到了馬爾代夫一樣，難怪兩位女神打卡打到手軟，Michael則看不過眼問道：「你哋手機冇電未？」

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鍾情打卡的彭慧中與星妤更先後換上靚靚泳衣跟陽光玩遊戲兼影靚相；節目所見，二人身形均Keep得甚弗，星妤馬甲線更是隱約可見。

問到Keep弗之道，星妤解釋說：「其實拍攝水著環節嘅時候，已經喺曼谷留咗一半時間，有食肥到少少，所以拍之前都有戒口，食一啲酵素類嘅食物，等肚仔睇落去細啲。平時嘅話都會定期做weight training同埋body treatment，等身形睇落去比較slim啲。」

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捲入整容疑雲

陳星妤參加《2021香港小姐競選》而入行，參選時因甜美樣子被指似吳千語與「天王嫂」方媛的混合體，更有「翻版方媛」之稱，已受大家關注。

最終打入八強，隨後加入TVB，而她入行短短兩年受公司力捧，參演《法言人》﹑《一舞傾城》及《香港人在北京》等重頭劇，又主持不少節目。

▲ （Instagram圖片）

參選時被網民指與樣貌與大學時期有別，惹來整容疑雲。

對於被指「女大十八變」，星妤強調自己沒有整容，回應指是長大後更注重皮膚保養及醫學美容，由此慢慢變靚。

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曾讀英國著名學府

現年33歲的彭慧中參加《2010年度香港小姐競選》成功打入最後八強，落選後加入TVB成為旗下藝人，主要擔任節目主持，因擁豐滿身材成為觀眾討論的熱話。

▲ （Instagram圖片）

家境富裕的她自中三開始赴英讀書，其後於當地著名學府西倫敦大學雷丁學院暨藝術及設計學校修讀顧客行為及市場學系。

不過由於其父親不滿她在當地的夜蒲生活，因而代她報名參選港姐，以此逼她回港。

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