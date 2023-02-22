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【財政預算案2023】煙草稅每支煙即時加6毫　料香煙每包加價約10元

社會 12:53 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

新一份財政預算案今日（22日）出爐，TOPick緊貼財政預算案公布，即時不斷更新。財政司司長陳茂波宣布，即時將每支香煙的煙草稅調高6毫，意味由現時每支煙1.9元加至2.5元。由此推算，假設現時每包煙平均售價60元，料即時加稅後，每包煙售價將調高約10至12元。

陳茂波認為，吸煙危害健康，增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施。政府對上一次較大幅提高煙草稅已超過10年，政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化。目前煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。

為了保障市民健康，他建議即時將每支香煙的煙草稅調高6毫，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。香煙售價上升會為減少吸煙和戒煙提供誘因，港府目標是吸煙率能由目前9.5%降至7.8%。港府會按此目標，持續檢視整體控煙措施成效，亦會同時加強推動戒煙及針對私煙的執法工作。

香港海關即時宣布，煙草須按以下稅率繳稅：

  • 1.每1000支香煙$2,506
  • 雪茄每公斤$3,228
  • 中國熟煙每公斤$615
  • 所有其他製成煙草，擬用作製造香煙者除外每公斤$3,036

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記者：TOPick港聞組

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