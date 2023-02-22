【親子好去處】元朗新開免費遊樂場　兩層高抹茶色高速滑梯超刺激

▲ 元朗新開的小清新公園。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

前幾天經過呢個花園，發現新公園終於開啦！

一嚟就見到呢個顏色清新嘅「多圈抹茶雪糕 」（係咪好似呢），3隻馬騮都精神為之一震，即刻電兔上身！呢個「多圈抹茶雪糕」其實係叫「滑梯塔」，適合5至12歲嘅小朋友，因為上滑梯只有一個途徑，就係爬繩網！

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對於呢個有點高度而有垂直的繩網，小朋友要手腳並用先可以爬到上去。你話係咪危險？其實就睇你點睇啦，我個人就幾鐘意呢類型有少少危險嘅玩樂設施。

其實真心欣賞現時的新公園，無論係外觀上定設計上，都不斷地改進，新穎又好玩。但每每有新公園出現，亦難逃一個命運，就係.......多人。（你明我都明啦~）

▲ 呢個「多圈抹茶雪糕」其實係叫「滑梯塔」。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

當people mountain people sea嘅時候，情況又變得唔一樣。大人無得跟上去，小朋友又好熱情又急速，一個迫一個時就真係要留意。小肥滺喺條滑梯內就俾個小朋友無意地一腳踢咗落塊面同隻眼度，雖然喊完一輪後都係想繼續玩，但都係人少啲時再嚟過啦。

其實最好的解決方法就係.......起多啲「放電好去處」 ，咁大家就唔使迫埋一齊啦～（係咪好理想呢）

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攀爬設施

呢款就新公園常見的設施，小朋友都係唔怕暈的一群，十分迷戀。不過要小心有啲小朋友轉得過快。

▲ 攀爬設施。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

韆鞦

都係新公園常見設施之一，可以俾幾個小朋友一齊玩，相對安全啲。

▲ 適合多人一齊玩的韆鞦。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

玩具屋

比較新奇的一款，亦係唯一一樣岩未夠3歲的金仔玩嘅設施，外型可愛，絕對岩鐘意爬上爬落嘅小朋友！

▲ 玩具屋是唯一適合未夠3歲小朋友玩的設施。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

▲ 毫無人氣的木雕。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

總嘅嚟講，公園唔大 (一眼睇得晒)，經過可以嚟玩下。

佢哋都話係好好玩，抹茶雪糕滑梯好刺激（其中一段會全黑）, 之後都會繼續過嚟玩；但唔岩5歲以下小朋友（金仔表示難過）。

▲ 遊樂設施一覽。（「浠姐、小肥滺與金仔」fb專頁授權轉載）

地址 : 元朗 鳳翔路花園

文章內容及圖片獲「浠姐、小肥滺與金仔」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜