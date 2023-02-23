【安樂窩】新居樓底9米高如同天井屋 女生裝修成「Loft風」變出4層安樂窩

▲ 屋主用9米樓底間出四層，樓下是廚房及客廳。

設計是甚麼？就是化腐朽為神奇！内地一名女子去年收樓，豈料新樓的樓底卻高達9米，被親友嘲笑似一口深井。她最近拍片分享她新居裝修的前後對比，她將樓底高達9米的天井屋一層變成四層，更完美將客飯廳、廚房、工作室及睡房分割，裝修得十分有品味。

綜合内地傳媒報道，該名蘇州女子2021年購入一個建築面積約600呎、實用面積約390呎的房子，但新居設計奇特，一般住宅樓底只有約3米，但其住所樓底卻高達9米，近3層樓高，她形容買樓時看圖紙不察覺，收樓時看到也目瞪口呆︰

屋內實際面積沒問題，但房屋樓高9米，親友來看樓時更被嘲笑像一口深井。

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善用高樓底建閣樓

她收樓後立即與設計師開始商討，對方建議她善用高樓底優勢，裝修成「Loft風」樓中樓，將一層變四層，透過增設的閣樓，令總建築面積增加近1,100呎，而儲物空間及睡房就向高空發展，令每一個角落都很寬敞舒適。她從動工開始，就拍片紀錄裝修進度。

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片中，她從門口開始帶大家參觀新居，入口是一條小走廊，牆上的掛板可以放小手袋等雜物，旁邊是開放式廚房，前面則是近300呎的大廳，一樓的客廳放有餐枱、梳化及儲物櫃，樓上設有多層閣樓，二樓為工作室，三樓是浴室，四樓則是睡房。她說新屋足足花了一年裝修，可謂用盡每一吋空間，她非常自豪說︰「現在裝修已經完成，還沒有收拾好，但是整體效果還是挺滿意的。」

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責任編輯：王明芳