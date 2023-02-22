【多仔夫婦】7孩媽想追多個幸運陀上5胞胎 婦科醫生：難過中六合彩

▲ Dominika與Vincet已育有7名孩子，想生多個「收工」，但竟懷上5胞胎，瞬間成為14口之家。（圖片：法新社)

一個孩子的誕生，會為一個家庭帶來歡樂，但如果換成是「一打」孩子呢?綜合外媒報導，一名波蘭藉媽媽Dominika與英籍丈夫Vincet已育有7名孩子，一直計劃生多一個便「收工」，但婦科檢生產檢時發現她懷的是5心胎，機會率僅5200萬分之一，令原本九口之家，瞬間變十四口之家，連醫生都嘖嘖稱奇。

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37歲的Dominika與丈夫Vincet婚後定居波蘭，並陸續誕7個孩子，大孩子現年12歲，最細的是10個月大，當中有兩對雙胞胎。夫婦二人一直打算再拚第8個孩子，終如願以償於2022年順利懷孕，但意外的是產檢時發現腹中竟有5個胎心音，即Dominika懷的是5胞胎，連醫生都驚訝。

由於陀5胞胎風險太大，經醫師評估後，Dominika需要在懷孕29周時進行剖腹生產，終於2月14日情人節當日出於波蘭醫院誕下3女2男，嬰兒體重在710g至1,400g之間，目前嬰兒因早產仍需倚靠呼吸輔助器。

Dominika在上周的新聞發布會上，以「奇蹟」來形容次懷孕經歷，作為數學家的她坦言「我非常喜歡這些統計數據，我們原本計畫好要生8個孩子，不過現在看起來的確多了很多，我們中六合彩的機率可能都遠比一次性懷上5個孩子的機率還要大。」但令他們難過的是，其中一個小男嬰在出生3天後便不幸離世。

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責任編輯︰王明芳