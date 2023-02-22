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【湯洛雯妹妹】湯樂瑤再晒三點式震撼網民眼球　趁青春留倩影不令自己後悔【多圖】

娛樂 13:47 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

真係好養眼呀！

湯洛雯（靚湯）的妹妹湯樂瑤近日飛到泰國旅行，難得去到陽光與海灘的地方當然要大解開，盡騷自己的美好身段。

向來「識做」的湯樂瑤頻頻在網上大晒美照，與網友開心Share，早前她晒出站在池邊的三點式照，騷出深長事業線加結實腹肌，絕對令網民眼睛吃冰淇淋，令大家紛紛讚好。

【湯洛雯妹妹】湯樂瑤三點式上陣派福利　晒深長事業線加腹肌展美好身段【多圖】

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再晒性感照派「軍糧」

一次真的令網友「唔夠喉」，湯樂瑤今日（2月22日）出招再晒三點式，今次她便坐在池邊大擺甫士來個多角度拍攝，同樣騷出「最強胸器」，養眼十足！

之後，她又做「影後」站在直立板上騷出美背兼「蜜桃臀」，火辣程度爆燈，難怪令大批粉絲紛紛讚好。

吸睛度爆燈！

分享張三點式照有原因

原來湯樂瑤分享多張三點式照有原因，她在網上以英文留言借用美國著名小說家Nora Ephron（諾拉·艾芙倫）的金句：「Oh, how I regret not having worn a bikini for the entire year I was twenty-six. If anyone young is reading this, go, right this minute, put on a bikini, and don't take it off until you're thirty-four.”」意指很後悔在我26歲的時候沒有穿比堅尼，年輕的你們，要把握現在，穿上比堅尼直到你34歲。

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有樣有學歷

湯洛雯的妹妹湯樂瑤，同樣學歷身材兼備。縱然湯樂瑤沒有入娛樂圈，不過因為湯樂瑤在IG不時開心share靚相，所以受歡迎程度絕對不比湯洛雯遜色。

湯樂瑤除樣靚，亦有高學歷，曾於英國修讀經濟一年，後來回港轉修中大「神科」法律系，是一名高材生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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