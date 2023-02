【湯洛雯妹妹】湯樂瑤再晒三點式震撼網民眼球　趁青春留倩影不令自己後悔【多圖】

▲ 真係好養眼呀!

湯洛雯(靚湯)的妹妹湯樂瑤近日飛到泰國旅行,難得去到陽光與海灘的地方當然要大解開,盡騷自己的美好身段。

向來「識做」的湯樂瑤頻頻在網上大晒美照,與網友開心Share,早前她晒出站在池邊的三點式照,騷出深長事業線加結實腹肌,絕對令網民眼睛吃冰淇淋,令大家紛紛讚好。

【湯洛雯妹妹】湯樂瑤三點式上陣派福利 晒深長事業線加腹肌展美好身段【多圖】

最新影片推介:《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

再晒性感照派「軍糧」

一次真的令網友「唔夠喉」,湯樂瑤今日(2月22日)出招再晒三點式,今次她便坐在池邊大擺甫士來個多角度拍攝,同樣騷出「最強胸器」,養眼十足!

之後,她又做「影後」站在直立板上騷出美背兼「蜜桃臀」,火辣程度爆燈,難怪令大批粉絲紛紛讚好。

▲ 吸睛度爆燈!

分享張三點式照有原因

原來湯樂瑤分享多張三點式照有原因,她在網上以英文留言借用美國著名小說家Nora Ephron(諾拉·艾芙倫)的金句:「Oh, how I regret not having worn a bikini for the entire year I was twenty-six. If anyone young is reading this, go, right this minute, put on a bikini, and don't take it off until you're thirty-four.”」意指很後悔在我26歲的時候沒有穿比堅尼,年輕的你們,要把握現在,穿上比堅尼直到你34歲。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有樣有學歷

湯洛雯的妹妹湯樂瑤,同樣學歷身材兼備。縱然湯樂瑤沒有入娛樂圈,不過因為湯樂瑤在IG不時開心share靚相,所以受歡迎程度絕對不比湯洛雯遜色。

湯樂瑤除樣靚,亦有高學歷,曾於英國修讀經濟一年,後來回港轉修中大「神科」法律系,是一名高材生。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R