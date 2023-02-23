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【藝術發展】2023年文藝盛事基金 擬於第二季接受申請

休閒消費 11:47 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

文藝盛事基金擬於2023年第二季開始正式接受申請，有關細節將於適時公布。

文化藝術盛事委員會（文藝盛事委員會）2月21日召開首次會議，討論有關「文化藝術盛事基金」（文藝盛事基金）的申請程序及規則，並就吸引嶄新和不同形式的文化藝術盛事落戶香港的策略提出意見，委員亦討論邀請國際知名的藝術博覽﹑裝置藝術展覽，以及大型音樂表演等來港的可行性。

四項活動獲批

文化體育及旅遊局於2022年底推出文藝盛事基金先導計劃，在文藝盛事委員會全面投入運作前，接受擬於2023年內舉辦的大型文藝活動的申請。經審議後共有四項活動獲批，包括巴塞爾藝術展香港展會2023、Art Central 2023、「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」及「倫敦國家美術館名作 （暫名）」。

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文藝盛事基金擬於2023年第二季開始正式接受申請，有關細節將於適時公布。行政長官於《2022年施政報告》提出設立文藝盛事基金，吸引更多國際文藝活動在港舉行。由相關業內領袖和代表組成的文藝盛事委員會於2023年2月1日成立，就文藝盛事基金的運作及大型文藝活動在香港舉辦的事宜向政府提供建議。

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