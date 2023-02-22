【喪子之痛】靠信仰走出喪子之痛　張崇德劉美娟墓園悼念夭折長子

▲ 18年前，張崇德劉美娟的長子天藍出生不足26小時，不幸夭折，日前他們到墓園悼念他。

張崇德和劉美娟在2001年結婚，婚後4年誕下大仔天藍，可惜天藍出生後不足26小時，因醫療失誤而夭折死亡。喪子之痛令兩夫婦人生跌落低谷，靠信仰才能慢慢走出陰霾。日前是天藍18歲的冥壽，兩人再到墓園悼念亡兒，祟德更在ig留言：「18年前的今天，你離開了我們，當日情景仍歷歷在目。Miss you much，天藍！」

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張崇德與劉美娟，於2000年因出席「香港藝人之家」的聚會而認識，繼而漸生情愫，拍拖11個月就結婚。婚後4年，誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。兩人為了天藍申訴醫生專業失德，不惜花費時間和金錢，展開長達9年的訴訟追究責任，望替天藍討回一個公道。最後負責接生醫生蔡明欣罪成，被判停牌兩年，而另一醫生則無罪。

張崇德曾在接受訪問時表示：

過程中有唔少冷言冷語，話我哋為咗錢，最終我哋除咗要花律師費，冇收過任何錢！其實我哋嘅出發點係為咗討回公道，得到事件嘅真相。經歷冇動搖過我哋兩夫妻嘅信仰，反而係更鞏固，亦令我哋一步一步走出低谷，堅持到而家。

而劉美娟也曾在訪問中表示，「當年傷心到每天哭崩，奇妙的是，不靠藥物，一起祈禱就能入睡捱過每一晚。」

這18年，他們每天都很掛念天藍，日前（19/2）是天藍的18歲冥壽，兩人分別在社交平台帖文悼念，

18年前的今天，你離開了我們。如果你沒離開，你現在已是成人了。今天再次去到墓園，驚覺時間過得太快，18年就這樣匆匆過去，當日情景仍歷歷在目。Miss you much, 天藍！

經歷喪子之痛後，張崇德夫婦沒有放棄生育，2006年劉美娟再度懷孕，翌年2月15日誕下兒子張日希，2008年9月23日再度誕下女兒張日晴，可惜子女先後患有罕見選擇性「失語症」，他們在學校時雙手變得僵硬、面紅，不敢說話。他倆夫婦帶子女去見心理醫生，發現女兒一到學校門口時才不說話，但其實甚有語言天份，幸好她在轉校後已經康復。而兒子日希病情則較為嚴重，被診斷為高智力但不懂表達和不懂與別人溝通，所以經常被人欺負。他倆夫婦為了子女康復，花盡心思，盡心盡力照顧，如今子女已經康復，劉美娟更經常陪伴子女做親子活動，如；整蛋糕、曲奇，有時更會一家四口去打波或睇戲。

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責任編輯：王明芳