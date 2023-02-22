【幼兒教育】芬蘭教育本土化推行？　幼園「探索式研習」引導學生發掘興趣

▲ 幼稚園老師必須有能力引導幼兒發掘興趣及求知慾，並適時放手、適時介入。（iStock圖片）

一般人對於芬蘭教育都趨之若鶩，香港幼稚園究竟能否把其精髓本土化？筆者認為是可以的。芬蘭教育之可貴，簡單而言，就是其體驗式的學習方式，讓孩子從生活中自行體驗學習。本土幼兒教育該從何開始，如何學習？其實幼稚園內只要能有效地進行「探索式研習」活動，就是履行上述「自行體驗學習」的最好方法。

所謂「探索式研習」，就是按幼兒感興趣的事情，進行自行探索研習，以科學理性的態度、方法，去找尋想知的答案。過程中透過老師的引導，可以是繪本、環境或是參觀作引子，引發幼兒的研習興趣、發掘他們想知的話題，再讓幼兒一步一步找尋答案。但研習期間需要由幼兒自行發現問題、共同發掘感興趣的話題去探索，繼而商討、假設解決問題的方法，用不同的方式找尋資料，再一步一步用自訂的方式去驗證。

這種探求學問的過程，少不免會不斷產生其他枝節問題。幼兒自然要再想辦法查證，合作學習，以獲取答案。最後幼兒要歸納所得，商議結論再與人分享。每一步的學習過程都由幼兒的興趣帶領而非由老師派發任務、單向傳授知識或直接提供答案。老師只會是一個引導者、協作者，甚或一個同行學習夥伴。

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此外，探索過程中由於資料都是由不同的小朋友帶回校分享，資料自然都是幼兒最想知道、最懂得，亦變得多元的。這比老師單向提供「知識」，對小朋友的啟發會更深刻、更感興趣。這個研習過程除包含了幼兒自發、自主學習的概念，成為真實地環繞孩子生活的事情，幼兒更需要發揮其綜合應用的能力，包括語文、表達、數學、自然觀察、藝術等，才能進行有系統的探索研習。他們研習的時間輕則持續3至4周，有時候研習時間可以更長，關鍵在於孩子的興趣。凡此種種，正是芬蘭教育所強調，學習就是如此自然、一直在生活之中，以及如何把生活與學習連為一體的可貴。

至於幼稚園內老師是否有能力引導幼兒把握研習重點？老師帶領幼兒進行研習時能否做到適時放手、適時介入？是否明白研習的重點不是老師想「教」而是幼兒想「知」？這些則另作別論了。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「芬蘭教育能本土化嗎？」

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