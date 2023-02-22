【財政預算案2023】中小幼特教師流失率齊升　幼稚園逾17%創新高遠超教局估算

▲ 據《財政預算案》揭示，本學年教師流失率全面上升。（資料圖片）

《財政預算案》今日（22日）出爐，揭示本港教師離職潮未止血，甚至再創新高。據教育局最新提交本學年教師流失率，幼稚園教師流失率錄得17.6%，按年急升4.4個百分點，特殊學校教師流失率亦錄得11.5%，按年升2.1個百分點，中、小學教師分別升至9.5%及8.5%，全部高過教育局去年同期估算。

最新一份教育局開支預算披露，2022/23學年經修訂預算的幼稚園、官立及資助小學、公營中學，以及特殊學校教師流失率，分別為17.6%、8.5%、9.8%及11.5%，亦分別較2021/22學年實際數字，增加4.4個百分點、1.4個百分點、2個百分點及2.1個百分點。

本年度修訂預算教師流失率，全部高過局方去年預算情況，其中局方去年同期預計，2022/23學年幼師流失率回落至11.5%，與目前修訂預算相差6.1個百分點。

按教育局目前最新估算，2023/24學年中小幼教師流失率回落，幼稚園15.4%、小學7.8%及中學8.8%，特殊學校則維持本學年的11.5%。本報正向教育局查詢教師離職潮的影響，尚待回覆。

政府消息人士表示，當局將斥資1,500萬元，資助幼稚園為因病請假的教師，聘請代課教師，惟強調措施並非針對教師流失造成人手不足而推出。

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記者：馮琪雅