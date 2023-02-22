【財案2023】薪俸稅寬減上限較去年少　政府消息：隨疫情過去　一次性紓困措施有調整空間

▲ 財政司司長陳茂波宣讀預算案。(陳靜儀攝)

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，宣布寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，較去年上限為10000元減少，政府消息人士解釋，是源於隨著疫情過去，經濟開始復甦，認為一次性的紓困措施，有調整空間。

政府消息人士提到，過往寬減薪俸稅和個人入息課稅上限都曾是6000元，如2010/11課稅年度薪俸稅和個人入息課稅，寬減上限都是6000元，更不是百分之百的寬減，而是75%寬減。今年《財政預算案》的差餉寬減亦較去年少，政府消息人士解釋，政府思路亦是循經濟開始復甦。

陳茂波宣布，由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的十二萬元增至十三萬元，估計將惠及三十二萬四千名納稅人，每年稅收減少六億一千萬元。政府消息人士指，收到相關訴求，期望減輕供養子女的家庭負擔，認為金額已平衡了市民需求和公共財政開支，對上一次調整有關免稅額為2018/19年度。

至於為何財政預算案沒有引入外傭扣額稅額，政府消息人士解釋，是考慮到在薪俸稅下增設新的扣稅項目，會造成長遠影響，而且有部分人是請本地傭工，或者鐘點，當中牽涉如何計算的行政成本。

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責任編輯：區綽彥