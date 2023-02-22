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【財政預算案2023】旅發局獲額外撥款2億元宣傳會展業　冀吸引高增值旅客來港

社會 14:55 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

旅發局獲額外撥款2億元宣傳會展業，冀吸引高增值旅客來港。（資料圖片）

新一份財政預算案今日（22日）出爐，政府提及將會向旅發局額外撥款約2億元，從5方面加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

政府消息人士指，額外獲撥款的2億元，將主要用於5個方面。第一，將大舉競投從未來港或已離開香港的國際活動；第二，資助在疫情中仍堅持紮根香港的會展活動；第三，優化現有資助計劃，爭取小型企業來講舉辦國際會議；第四，邀請國際知名媒體合作，到港舉行高端國際會議；第五，在宣傳方面投放更多資源，以增加香港在世界會展業的曝光。

此外，部份款項將用於資助持牌旅遊代理商、酒店等持份者，以期吸引高增值旅客，讓香港成為他們首選會展旅遊目的地。

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記者：黃穎津

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