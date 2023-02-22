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【致命惡菌】11歲男童跑步機跌倒扭傷　染食肉菌大腦腫脹身亡

健康 17:08 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

11歲男童跑步機跌倒扭傷，染上食肉菌致大腦腫脹身亡。

切勿輕視身上傷口！一名11歲男童在使用跑步機時跌倒扭傷，腿部有些許刮傷，家人不以為意，結果男童腿部在數日内佈滿紫紅瘀斑，求醫證實傷口感染致命食肉菌，致其大腦腫脹身亡。

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綜合外國媒體報道，美國佛州11歲男童Jesse Brown，某日使用跑步機時不慎跌倒，扭傷腳踝並造成腿部刮傷。由於傷口很小，家人們也不以為意，沒有為其消毒處理。不料幾天後，男童整條腿竟佈滿紫紅色、類似瘀傷的斑點。據其堂姊Megan Brown表示，Jesse的手臂和腿摸起來冰冷，但身體非常燙，這才驚覺不妥，將他緊急送醫。

感染食肉菌致大腦腫脹驟逝

醫生檢查出，Jesse腿部傷口受到A型鏈球菌感染，並已潰爛惡化成嚴重的食肉菌感染，即壞死性筋膜炎。及後，Jesse病情不斷惡化，感染範圍迅速擴散，最終導致他大腦腫脹，經搶救仍不幸死亡。由於Jesse是父母辛苦求子10年才生下的孩子，如今卻因一個小傷口喪命，噩耗令家屬們哀痛欲絕。

傳染病專家Alan Cross表示，鏈球菌感染速度非常快，建議患者身上有傷口時，一定要用肥皂和清水徹底清潔傷口，並持續觀察。

食肉菌致死率高

據台灣感染科醫生洪伯斌指出，當細菌侵犯至深層筋膜，並沿着筋膜與皮下組織間隙快速擴散，其中的小血管就會因發炎而栓塞，導致組織缺血壞死，造成壞死性筋膜炎。壞死性筋膜炎可發生在身體各部位，但以下肢最常見。它的病程變化極快，組織可在數小時內嚴重壞死，若出現如發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等疑似感染症狀，必須儘快就醫。

洪伯斌又指，壞死性筋膜炎好發於糖尿病、肝硬化、或長期須服用類固醇藥物的長期病患者，因為他們抵抗力較弱，一受感染就極易引發敗血症或菌血症，即使立即送醫治療，致死率仍可高達24至34%。

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責任編輯：羅嘉欣

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