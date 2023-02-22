【財政預算案2023】新增「專利盒」稅務優惠　以鼓勵本地創科研發

▲ 陳茂波表示，目標於明年上半年向立法會提交修例建議。（陳靜儀攝）

今日發布的財政預算案，新增「專利盒」稅務優惠，以鼓勵業界積極進行更多創科研發活動。政府消息人士指，內地及不少國家都有相關稅務優惠，當局未來會參考外國及諮詢業界，目標是維持香港競爭力。

財政司司長陳茂波表示，政府會繼續投放資源，進一步推廣和發展「原授專利」制度，以配合香港的創科發展，並會在未來兩年增撥合共約1,000萬元予知識產權署，聘請及培育專利審查員，逐步建立人才庫，以爭取在2030年自主進行專利實質審查。

當局推動「專利盒」稅務優惠，是對通過研發活動而產生合資格專利，為其源自香港所賺取的利潤提供稅務寬減。

據了解，商經局在研究相關事宜時，包括已參考內地及外國的「專利盒」稅務優惠額度。

消息人士指，內地一般企業適用25%的稅率，降至15%；英國由19%，降至10%；新加坡由17%降至5%或10%；愛爾蘭由12%降至6.25%，當局期望透過該稅務優惠，鼓勵本地公司多做創科研發。他又強調，原則是這些公司需要有專利，並且盈利，才會在「專利盒」中受惠。

至於有關優惠何時落實，消息人士指，目前香港企業利得稅為16.5%，當局會就可下調空間作研究，包括在今年內諮詢業界，目標是在明年上半年向立法會，提交修例建議。

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記者：趙居逸