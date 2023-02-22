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【財政預算案2023】6年代繳考試費　考評局：有助紓緩家長考生財政壓力

社會 15:16 2023/02/22

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香港考試及評核局歡迎政府的建議，相信有助紓緩家長及考生的財政壓力。（資料圖片）

財政司司長於2023至24年度《財政預算案》建議，由政府為2024年香港中學文憑考試學校考生代繳考試費，開支為港幣 1.51億元。香港考試及評核局歡迎政府的建議，相信有助紓緩家長及考生的財政壓力。

考評局主席容永祺感謝政府建議延續有關措施，並表示政府由2019年文憑試開始，為學校考生代繳考試費，至2024年已是連續第6年。有關安排有助減輕家長與考生的經濟負擔，亦展現政府對青年上流及培育人才方面的承擔。學校及家長等持份者一直支持政府為學校考生代繳考試費的安排，他們亦為此不時向政府反映持份者的意願。現時香港社會與經濟正逐步『復常』，他們感謝政府聆聽意見，繼續有關安排，與巿民共渡時艱。

考評局秘書長魏向東教授歡迎政府有關建議，並感謝政府再次提出有關建議，措施可惠及數以萬計的莘莘學子。考評局會按過往數年的經驗，與教育局商討繳付考試費事宜，再作出相應安排。

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記者：馮芷婷

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