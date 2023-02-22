【房屋供應】消息：私人參建資助房屋本季制訂框架　定價及轉售參考居屋做法

▲ （資料圖片）

2022年《施政報告》提出的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，鼓勵發展商興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。政府消息人士表示，估計今年首季能定出框架，定價會參考居屋定價方法，但未必會與居屋折扣率掛勾；銷售則由發展商負責，政府或設條款，確保項目能適時推出。

據悉，私人參建資助房屋會設轉售限制，條款類似現時房協資助房屋轉售限制。

翻查房協網頁，房協資助房屋單位一般由房協直接出售或透過居屋中心發售，申請資格和轉售限制均與居屋相若。

▲ （房屋署網頁擷圖）

房屋局局長何永賢回應立法會議員質詢時指，先導計劃鼓勵私人發展商發展資助出售單位，如私人發展商有意就其擁有的土地申請改劃用途以興建資助出售單位，根據有關政策框架，政府會考慮為相關土地契約修訂提供優惠地價安排，以增加私人發展商提供私人用地的誘因。另外，政府亦計劃分批推出三幅用地，以公開招標形式把用地售予私人發展商，以發展更多資助出售單位。局方將適時公布政策框架。

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記者：陳梓蔚